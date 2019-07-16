Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в КазахстанеNews.ru вчера в 22:25
Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с официальным дистрибьютором «Газпромнефть — смазочные материалы» в стране. Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
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Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций Российские компании, попавшие под санкции, начинают испытывать проблемы даже в самых лояльных юрисдикциях.Коммерсантъвчера в 18:23
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Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций
Коммерсантъвчера в 18:23
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд
Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
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Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области
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В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).
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Авто
«АвтоВАЗ» сообщил о главных преимуществах мотора Renault-Nissan H4Mk
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Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие
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Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 12:50
Политика
Конгресс США принял санкции против госдолга России
Документ содержит поправку о введении санкций в отношении российского госдолга. Ее поддержали 234 конгрессмена, против выступили 195.
Обновлено 13 июля в 13:13
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У неонацистов в Италии изъяли ракету «воздух-воздух»
Обновлено вчера в 16:11
Общество
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В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
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В столице сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба).
Обновлено вчера в 11:05
Здоровье
Когда нужно срочно вызывать скорую, рассказал врач из Волгограда
При каких симптомах нужно немедленно звонить в скорую, рассказал врач-анестезиолог Олег Полунин.
Обновлено вчера в 23:58
Космос
В работе навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой
В пресс-службе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo сообщили об отсутствии сигнала на всех рабочих спутниках после сбоя.
Обновлено 14 июля в 11:10
Интернет
Хакер научился взламывать аккаунты Instagram за 10 минут
Киберэксперт Лаксман Мутийя нашел способ взломать любой аккаунт Instagram за 10 минут.
Обновлено в 00:37
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Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:02
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СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Мошенник на велосипеде украл миллионы рублей из автосалона
Мужчина в форме инкассатора забрал 5 миллионов рублей в автосалоне в Ярославле и уехал с места преступления на велосипеде.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора
Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Наука
В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга
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Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
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