Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в КазахстанеNews.ru вчера в 22:25
Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с официальным дистрибьютором «Газпромнефть — смазочные материалы» в стране. Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
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с чего всё началось
Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций Российские компании, попавшие под санкции, начинают испытывать проблемы даже в самых лояльных юрисдикциях.Коммерсантъвчера в 18:23
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 11:06, Вашингтон
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Турция унизила США покупкой российских С-400
Бывший глава турецкого МИД Яшар Якыш заявил, что Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за их превосходства над американскими аналогами.
Обновлено в 10:32
Футбол
«Спартак» по итогам первого тура РПЛ оштрафован на 80 тысяч рублей
Московский футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 80 тысяч рублей по итогам первого тура РПЛ, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 10:05
Общество
Водяной смерч в Сочи попал на видео
Большой смерч образовался над поверхностью Черного моря в Сочи во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:28
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
В новом исследовании ученые из Израиля попытались повторить этот подход, используя компьютерную программу.
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Авто
Nissan представил обновленный Skyline
Компания Nissan представила рестайлинговый седан Skyline, предназначенный для японского рынка.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Космос
Специалисты находятся в поисках недорогого способа продвижения малых спутников
Небольшой размер и относительно низкая стоимость сделали CubeSats популярным выбором для коммерческих запусков в последние годы.
Обновлено в 08:22
Экономика
В России «заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Общество
Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Музыка
Парфенов и Роднянский выступят с лекциями на VK Fest 2019
Как исполнителям стать популярными во "ВКонтакте", обсудят представители музыкальной индустрии.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Обновлено в 10:53
Футбол
«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта»
25-летний футболист подпишет контракт с лондонским "Вест Хэмом", рапортует пресс-служба франкфуртского клуба.
Обновлено в 05:43
Гаджеты
Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 впервые появился на «живых» фото
Компания ASUS опубликовала тизер своего игрового аппарата, а позже в Сети была опубликована фотография самого смартфона.
Обновлено в 04:43
Политика
На Украине официально утвердили закон о госязыке
Закон о госязыке, подписанный экс-президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:30
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Политика
Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе
Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
Обновлено в 10:36
Политика
Госдума попросила Генпрокуратуру выяснить причины массовой гибели пчел
Госдума попросила Генпрокуратуру разобраться в причинах массовой гибели пчел и выяснить, есть ли связь между этим явлением и обработкой полей химикатами.
Обновлено в 07:21
Общество
Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:26
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Футбол
«Бавария» подписала форварда молодежной сборной Германии
Соглашение с 18-летним форвардом рассчитано на четыре года.
Обновлено в 10:33
Политика
СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине
Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране.
Обновлено в 10:51
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Происшествия
На российском пляже погибли семь человек
Обновлено в 02:57
Общество
Медведев оценил ход благоустройства Тулы
Во вторник, 16 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в Тулу, чтобы посмотреть, как может меняться российский город, когда местные власти основательно берутся за его благоустройство.
Обновлено в 08:55