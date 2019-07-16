Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций Российские компании, попавшие под санкции, начинают испытывать проблемы даже в самых лояльных юрисдикциях.

с чего всё началось

Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с официальным дистрибьютором «Газпромнефть — смазочные материалы» в стране. Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

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