Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в КазахстанеNews.ru вчера в 22:25

Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с официальным дистрибьютором «Газпромнефть — смазочные материалы» в стране. Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
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Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций

Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций Российские компании, попавшие под санкции, начинают испытывать проблемы даже в самых лояльных юрисдикциях.
Коммерсантъвчера в 18:23

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Казахстанская компания разорвала контракт с «Газпромнефть — смазочные материалы» из-за санкций

Коммерсантъ04:36

«Ъ»: казахстанская «АТМ Темиртау» расторгла контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций

ТАСС01:15

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

РБКвчера в 21:15

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

News.ruвчера в 22:25

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Эхо Москвывчера в 22:06

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Ведомостивчера в 21:49

Казахстанская ArcelorMittal рассорилась с «Газпромнефтью» из‐за санкций

Телеканал 360°вчера в 22:46
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 11:06, Вашингтон
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов

В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 12:16
Политика

Турция унизила США покупкой российских С-400

Бывший глава турецкого МИД Яшар Якыш заявил, что Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за их превосходства над американскими аналогами.
Обновлено в 10:32
Футбол

«Спартак» по итогам первого тура РПЛ оштрафован на 80 тысяч рублей

Московский футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 80 тысяч рублей по итогам первого тура РПЛ, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 10:05
Общество

Водяной смерч в Сочи попал на видео

Большой смерч образовался над поверхностью Черного моря в Сочи во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:28
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

В новом исследовании ученые из Израиля попытались повторить этот подход, используя компьютерную программу.
Обновлено в 07:34
Авто

Nissan представил обновленный Skyline

Компания Nissan представила рестайлинговый седан Skyline, предназначенный для японского рынка.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Космос

Специалисты находятся в поисках недорогого способа продвижения малых спутников

Небольшой размер и относительно низкая стоимость сделали CubeSats популярным выбором для коммерческих запусков в последние годы.
Обновлено в 08:22
Экономика

В России «заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Как ранее сообщали «Кубанские новости», в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
Общество

Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Музыка

Парфенов и Роднянский выступят с лекциями на VK Fest 2019

Как исполнителям стать популярными во "ВКонтакте", обсудят представители музыкальной индустрии.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве

Обновлено в 10:53
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

Обновлено в 08:50
Футбол

«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта»

25-летний футболист подпишет контракт с лондонским "Вест Хэмом", рапортует пресс-служба франкфуртского клуба.
Обновлено в 05:43
Гаджеты

Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 впервые появился на «живых» фото

Компания ASUS опубликовала тизер своего игрового аппарата, а позже в Сети была опубликована фотография самого смартфона.
Обновлено в 04:43
Политика

На Украине официально утвердили закон о госязыке

Закон о госязыке, подписанный экс-президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:30
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Политика

Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе

Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
Обновлено в 10:36
Политика

Госдума попросила Генпрокуратуру выяснить причины массовой гибели пчел

Госдума попросила Генпрокуратуру разобраться в причинах массовой гибели пчел и выяснить, есть ли связь между этим явлением и обработкой полей химикатами.
Обновлено в 07:21
Общество

Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:26
ЖКХ

Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Футбол

«Бавария» подписала форварда молодежной сборной Германии

Соглашение с 18-летним форвардом рассчитано на четыре года.
Обновлено в 10:33
Политика

СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине

Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране.
Обновлено в 10:51
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Происшествия

На российском пляже погибли семь человек

Обновлено в 02:57
Общество

Медведев оценил ход благоустройства Тулы

Во вторник, 16 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в Тулу, чтобы посмотреть, как может меняться российский город, когда местные власти основательно берутся за его благоустройство.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Обновлено в 06:16
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