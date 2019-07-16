Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в КазахстанеNews.ru вчера в 22:25

Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с официальным дистрибьютором «Газпромнефть — смазочные материалы» в стране. Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
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Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций

Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций Российские компании, попавшие под санкции, начинают испытывать проблемы даже в самых лояльных юрисдикциях.
Коммерсантъвчера в 18:23

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Казахстанская компания разорвала контракт с «Газпромнефть — смазочные материалы» из-за санкций

Коммерсантъ04:36

«Ъ»: казахстанская «АТМ Темиртау» расторгла контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций

ТАСС01:15

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Ведомостивчера в 21:49

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

News.ruвчера в 22:25

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Эхо Москвывчера в 22:06

Казахстанская ArcelorMittal рассорилась с «Газпромнефтью» из‐за санкций

Телеканал 360°вчера в 22:46

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

РБКвчера в 21:15
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Культура

Джордж Мартин собирается закончить «Песнь льда и пламени»

Обновлено в 04:00
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика

Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение

По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Политика

Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО

«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика

Редчайший алмаз лимонного оттенка найден в Архангельской области

На месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, которое разрабатывает компания «АГД Даймондс» (принадлежит «Открытие Холдингу»), добыт уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено вчера в 13:34
Авто

УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП

Ульяновский автозавод готовится к премьере новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 02:22
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика

Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию

Китай не намерен обсуждать идею трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.
Обновлено в 04:14
Экономика

Смольный попросит федеральных ретейлеров поделиться долей рынка с ярмарками, рынками, ларьками и интернет-торговлей

Искать выход из ситуации Смольный намерен вместе с федеральными сетями.
Обновлено в 05:57
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено вчера в 06:20
Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Политика

Петицию к Зеленскому поддержал миллион жителей Донбасса

Миллион жителей Донбасса поддержал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому "Выбор Донбасса" с требованиями предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии, признать право на интеграцию с РФ.
Обновлено в 05:51
Политика

Турция ответила на санкции Евросоюза

Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей

Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело

Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе

Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.
Обновлено в 04:20
Политика

МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Политика

Кремль отреагировал на данные о подготовке фейков о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные СМИ о готовящейся западными спецслужбами масштабной кампании по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к главе государства Владимиру Путину.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Домодедово вернулся самолет с отказавшим двигателем

В московском аэропорту Домодедово совершил посадку с одним работающим двигателем самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший ранее оттуда в Кишинев.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Фура Киркорова вылетела с дороги

Грузовик, перевозивший сценическое оборудование звезды, 16 июля вылетел с трассы и оказался за пределами дороги.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали все корпуса УрФУ

Обновлено в 06:03
Политика

Команда Зеленского захотела созвать внеочередное заседание Рады

В команде президента Украины Владимира Зеленского хотят созвать внеочередное заседание Верховной рады до парламентских выборов – 18 июля, сообщил замруководителя офиса президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 05:34
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
ЖКХ

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией

Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

Обновлено в 03:48
Наука

Силикатный гель может сделать Марс пригодным для жизни

Обновлено вчера в 15:33
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