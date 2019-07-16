Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в КазахстанеNews.ru вчера в 22:25
Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с официальным дистрибьютором «Газпромнефть — смазочные материалы» в стране. Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
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с чего всё началось
Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций Российские компании, попавшие под санкции, начинают испытывать проблемы даже в самых лояльных юрисдикциях.Коммерсантъвчера в 18:23
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
Политика
Зеленский заявил о планах провести на Украине Олимпийские игры
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать стратегический план, чтобы страна могла претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 06:47
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Политика
В офисе Зеленского захотели созвать внеочередное заседание Рады
Офис президента Украины Владимира Зеленского планирует 18 июля созвать внеочередное заседание Верховной рады, заявил замглавы офиса Руслан Рябошапка на форуме «Установление справедливости — повестка дня для будущего парламента», передает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 04:47
Политика
На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира
Окружение Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации президента с «внешним миром», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию
Обновлено в 07:59
Политика
У Зеленского назвали сроки обмена пленными с Россией
Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская и российская стороны намерены обменять определенное количество удерживаемых лиц в течение месяца.
Обновлено в 07:41
Авто
Volkswagen представил новую механическую коробку передач
Концерн Volkswagen разработал новую ручную коробку передач MQ281, призванную повысить эффективность работы силового агрегата и сократить уровень вредных выбросов.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Суд Амстердама отказался назвать владельца скифского золота
В апреле 2017 года апелляционный суд Амстердама получил жалобу музеев Крыма на решение о передаче скифского золота Украине.
Обновлено в 05:23
Политика
США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Здоровье
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Авто
Mazda раскрыла характеристики кроссовера Mazda CX-30
Точная дата старта продаж пока не объявлена, но это состоится уже скоро. Автомобиль Mazda CX-30 построили на платформе Skyactiv-Vehicle.
Обновлено в 03:28
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Принц Гарри похвастался первыми достижениями своего сына Арчи
Фото: принц Гарри и Меган Маркл Гарри с эмоциями рассказывал, как сын лежал на пеленке, приподнял голову и внимательно посмотрел на небо.
Обновлено в 07:55
Экономика
ММК в I полугодии увеличил выпуск стали на 0,4%
Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первого полугодия 2019 года увеличила производство стали по сравнению с годом ранее на 0,4% — до 6,198 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:11
Политика
Россия отреагировала на санкции ЕС против Турции
В ночь на 16 июля ЕС одобрил ограничительные меры против Турции. Рестриктивные меры подразумевают сокращение финансовой помощи республики.
Обновлено в 02:51
Политика
В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
Обновлено в 05:32
Гаджеты
Первый тест ASUS ROG Phone 2 со Snapdragon 855 Plus в бенчмарке
Для сравнения, у игрового Xiaomi Black Shark 2 на базе обычной версии Snapdragon 855 результат составляет 3428 и 10771 балл соответственно.
Обновлено в 07:50
Космос
Российские астрономы отследили обсерваторию «Спектр-РГ»
Российские астрономы отследили обсерваторию "Спектр-РГ", сообщает пресс-центр ИКИ РАН.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Экономика
Сезон отчетности приоткроет «слабые места» экономики США
На этой неделе в США стартовал сезон отчетности компаний за второй квартал.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи
Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за воспрепятствование работе врачей и непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Обновлено в 06:08