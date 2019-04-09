Экономика

Проблемных ипотечников хотят освободить от налогов9111.ru вчера в 12:45

В пояснительной записке говорится, что граждан, которые воспользовались правом на «ипотечные каникулы», следует освободить от уплаты налога на доходы физлиц при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе «ипотечных каникул».
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