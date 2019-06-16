Происшествия
Проблемный самолет сел в ШереметьевеВести.Ru 13:22
Ранее неподалеку от минского аэропорта командир запросил экстренное снижение, получил разрешение, снизился до 7 тысяч метров и продолжил полет. В результате самолет благополучно сел в Шереметьеве.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:37, Вашингтон
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Обновлено в 14:37
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Спорт
Шубенков одержал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в нейтральном статусе, стал первым в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко).
Обновлено в 15:42
Футбол
«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения
Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансфера.
Обновлено в 16:30
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Обновлено в 12:09
Общество
В Китае нашли следы динозавра, которым около ста миллионов лет
Совместная американо-китайская исследовательская группа объявила в воскресенье, что ей удалось обнаружить в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Футбол
Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала»
Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 13:26
Футбол
Подольски перенес операцию после тяжелого гриппа
В начале июня форвард был госпитализирован с тяжелым вирусным гриппом. Позднее он перенес операцию из-за возникших осложнений.
Обновлено в 14:39
Игры
Главный герой Dying Light 2 будет заражен вирусом
Во время игровой выставки E3 2019 появилась информация о том, что главный герой игры Dying Light 2, о которой мы писали ранее, заражен опасным вирусом.
Обновлено в 11:48
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Дагестане детей кормили пальмовым маслом вместо сливочного
В ходе проведения совместно с УФСБ РФ по республике Дагестан оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2016 по 2018 годы под видом сливочного масла в школьные и дошкольные образовательные учреждение осуществлялась поставки продукта с наличием пальмового масла, вредного для организма и значительно дешевого по стоимости.
Обновлено в 07:21
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
Экономика
Американцам не хватает денег, образования и равенства
Согласно официальной статистике, около 45 миллионов американцев живут в бедности, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы.
Обновлено в 14:47
Общество
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Футбол
«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»
Обновлено в 13:59
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку Сарри
В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено в 16:24
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене
Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Силы Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе учений НАТО
В военных маневрах принимают участие корабли и самолеты 16 стран-членов альянса Силы и средства Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019".
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Анонимное анкетирование жителей Крыма планируют власти Украины
Власти Украины планируют проводить анонимное анкетирование жителей Крыма о целях их посещения территории Украины, заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 16 июня сообщает информагентство Униан.
Обновлено в 07:20
Музыка
Исполнилось 65 лет со дня рождения Сергея Курехина
16 июня исполняется 65 лет со дня рождения музыканта-авангардиста, композитора Сергея Курехина.
Обновлено в 07:02
Авто
Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется ажиотажным спросом
Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Транспорт
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Политика
В здании администрации президента Украины может появиться музей
В здании администрации президента Украины, расположенном в центре Киева на улице Банковой, могут открыть музей государственности.
Обновлено в 14:26