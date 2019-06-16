Происшествия
Проблемный самолет сел в ШереметьевеВести.Ru 13:22
Ранее неподалеку от минского аэропорта командир запросил экстренное снижение, получил разрешение, снизился до 7 тысяч метров и продолжил полет. В результате самолет благополучно сел в Шереметьеве.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
Политика
Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено в 20:41
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Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено в 18:31
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Авто
В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4
В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
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Медики рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье
Многие утверждают, что травяные чаи обладают невероятными целебными свойствами, однако медики к таким заявлениям относятся скептически.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы
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В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.
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Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
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Происшествия
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Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.
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Политика
Группа бывших крымчан подала заявления на получение паспортов РФ по упрощенной схеме
Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя.
Обновлено в 20:03
Футбол
Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки
Обновлено в 20:10
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено в 06:54
Происшествия
Напавший на полицейского с ножом задержан в Японии
Ранее сообщалось, что в Японии неизвестный напал на полицейского с ножом и похитил его оружие.
Обновлено в 20:57
Футбол
Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией
Дубль нападающего Федерико Кьезы помог сборной Италии одержать победу над Испанией в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу.
Обновлено в 17:00
Футбол
Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд команды
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.
Обновлено в 12:59
Авто
Названы самые популярные уловки автомехаников на СТО
Издание Car.ru назвало самые популярные уловки автомехаников на СТО, которые заставляют водителей переплачивать за несуществующие поломки в машине.
Обновлено в 20:51
Общество
В России появится новая маркировка продуктов
Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено в 19:49
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
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Обновлено в 20:06
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено в 09:50
Общество
В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных
Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь.
Обновлено в 20:00
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие
В СИПРИ рассказали о продолжении модернизации странами ядерного оружия
"Ключевой вывод заключается в том, что, несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы", - приводятся слова председателя правления института СИПРИ Яна Элиассона.
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Технологии
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Обновлено в 15:20
Религия
Патриарх Кирилл объяснил, почему Церковь никогда не ошибается
Обновлено в 07:31
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Политика
Сотрудников штаба Трампа уволят за утечку данных
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге.
Обновлено в 21:08
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30