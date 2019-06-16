Происшествия

Проблемный самолет сел в ШереметьевеВести.Ru 13:22

Ранее неподалеку от минского аэропорта командир запросил экстренное снижение, получил разрешение, снизился до 7 тысяч метров и продолжил полет. В результате самолет благополучно сел в Шереметьеве.
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СМИ узнали о проблемах с кондиционированием на рейсе Милан — Москва

РБК14:14

Летевший из Милана в Москву Boeing «Аэрофлота», на борту которого были неполадки благополучно сел в Шереметьево

Эхо Москвы15:59

Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве

RT на русском13:52

Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьево

РИА Новости13:50

Самолет из Милана готовится к экстренной посадке в Москве из-за разгерметизации

РЕН ТВ12:27

Проблемный самолет сел в Шереметьеве

Вести.Ru13:22

Самолет с неисправной системой кондиционирования приземлился в Москве

Интерфакс14:30
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Политика

Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено в 20:41
Экономика

Детскому питанию меняют таможенный режим

Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено в 18:31
Политика

Главу Дагестана госпитализировали

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Музыка

Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Авто

В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4

В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено в 14:31
Здоровье

Медики рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье

Многие утверждают, что травяные чаи обладают невероятными целебными свойствами, однако медики к таким заявлениям относятся скептически.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы

Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.
Обновлено в 17:01
Происшествия

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке японского острова Хонсю, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Обновлено в 19:47
Происшествия

Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено в 21:04
Политика

Группа бывших крымчан подала заявления на получение паспортов РФ по упрощенной схеме

Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя.
Обновлено в 20:03
Футбол

Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки

Обновлено в 20:10
Музыка

Скончался барабанщик группы «Машина времени»

Обновлено в 06:54
Происшествия

Напавший на полицейского с ножом задержан в Японии

Ранее сообщалось, что в Японии неизвестный напал на полицейского с ножом и похитил его оружие.
Обновлено в 20:57
Футбол

Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией

Дубль нападающего Федерико Кьезы помог сборной Италии одержать победу над Испанией в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу.
Обновлено в 17:00
Футбол

Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд команды

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.
Обновлено в 12:59
Авто

Названы самые популярные уловки автомехаников на СТО

Издание Car.ru назвало самые популярные уловки автомехаников на СТО, которые заставляют водителей переплачивать за несуществующие поломки в машине.
Обновлено в 20:51
Шоу-бизнес

Звезда «Ментовских войн» Андрей Биланов перестал скрывать возлюбленную

Обновлено в 20:00
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Общество

В России появится новая маркировка продуктов

Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено в 19:49
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба

Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Происшествия

В Крыму погиб российский биатлонист

Обновлено в 09:50
Общество

В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных

Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь.
Обновлено в 20:00
Общество

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие

В СИПРИ рассказали о продолжении модернизации странами ядерного оружия

"Ключевой вывод заключается в том, что, несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы", - приводятся слова председателя правления института СИПРИ Яна Элиассона.
Обновлено в 20:35
Технологии

В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами

Обновлено в 15:20
Религия

Патриарх Кирилл объяснил, почему Церковь никогда не ошибается

Обновлено в 07:31
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Политика

Сотрудников штаба Трампа уволят за утечку данных

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге.
Обновлено в 21:08
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
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