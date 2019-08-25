Политика

Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницыГазета.Ru 04:23

Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что специалисты нашли следы монтажа при прослушивании аудиозаписи, где якобы начальник управления пресс-службы и информации правительства региона Ирина Алашкевич называет пострадавших от наводнений россиян "бичами" и "быдлом".
Читать в источнике
Комментировать470

Подробнее о событии

В аудиозаписи с оскорблениями чиновницей пострадавших от паводка нашли признаки монтажа

ТАСС02:41

В аудиозаписи с оскорбляющей тулунцев чиновницей нашли признаки монтажа

РБК05:11

В записи с чиновницей, «назвавшей» тулунцев быдлом, нашли признаки монтажа

РИА Новости04:39

Эксперты нашли монтаж в записи, на которой чиновница называет жителей Тулуна «быдлом»

Коммерсантъ04:10

Обнародована экспертиза записи, на которой чиновница называет иркутчан «быдлом» и «бичами»

URA.Ru02:55

Левченко вступился за чиновницу, назвавшую жертв паводка быдлом

РЕН ТВ02:39

Признаки монтажа нашли в аудиозаписи, в которой иркутская чиновница оскорбляет жителей

Говорит Москва02:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Киберспорт

В сеть выложили первый геймплейный ролик The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

Обновлено в 08:11
Футбол

Рэшфорд подвергся расизму после незабитого пенальти в матче «МЮ»

Форвард не забил пенальти в проигранном матче с «Кристал Пэлас» (1:2), из-за чего болельщики начали оскорблять англичанина в твиттере.
Обновлено в 03:50
Музыка

Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу

Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол

ЦСКА — Ахмат 3:0

Обновлено в 11:25
Общество

В Донецке появился напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину

Открытие монумента приурочено к 150-летию со дня основания города Памятник русскому поэту Александру Пушкину, созданный при помощи 3D-принтера, появился в Буденновском районе Донецка, сообщает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 12:33
Гаджеты

Портативная консоль Smach Z стала ещё мощнее

Проект игровой консоли на базе ОС Windows 10 под названием Smach Z насчитывает уже несколько лет.
Обновлено в 07:17
Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Здоровье

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

В МИД Великобритании устроили панику после заявления Путина о ракетах

Министерство иностранных дел Великобритании устроило панику после заявления российского лидера.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

Обновлено в 06:23
Политика

Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе

Обновлено вчера в 09:51
Религия

Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии

Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Политика

Туск предложил позвать Украину на саммит G7 вместо России

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о желании пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо России.
Обновлено вчера в 08:22
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

Украина снизила поставки российского дизеля в два раза

Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
Политика

В США российский пулемет признали лучшим в мире

В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие

Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Гаджеты

Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях

Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено вчера в 02:45
Армия и оружие

Создан сценарий войны между РФ и США в Черном море

Война между Россией и США может возникнуть из-за случайного подрыва и последующего затопления американского корабля на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой войны, считает профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдштейн.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Казаки избили россиянина в Геленджике

Обновлено в 10:52
Происшествия

В Калужской области убит 92-летний ветеран ВОВ

В СК РФ по Калужской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана ВОВ.
Обновлено вчера в 11:44
Киберспорт

Стал известен итоговый призовой фонд The International 2019

Итоговый призовой фонд The International 2019 по Dota 2 составил $34 307 094.
Обновлено в 12:15
Общество

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Политика

Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций украинской "Мотор Сич", сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш в интервью порталу "Громадьске".
Обновлено в 12:00
Политика

МИД РФ ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой

В США миллионы заключённых, из которых свыше 50 человек — граждане России, многие болеют. Отпускайте, — говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Как работают Яндекс.Новости?
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное