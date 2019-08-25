Политика
Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницыГазета.Ru 04:23
Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что специалисты нашли следы монтажа при прослушивании аудиозаписи, где якобы начальник управления пресс-службы и информации правительства региона Ирина Алашкевич называет пострадавших от наводнений россиян "бичами" и "быдлом".
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В МИД Великобритании устроили панику после заявления Путина о ракетах
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Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
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Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о желании пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо России.
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Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
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Обновлено вчера в 15:37
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Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
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В США российский пулемет признали лучшим в мире
В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
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Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
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Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
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Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено вчера в 02:45
Армия и оружие
Создан сценарий войны между РФ и США в Черном море
Война между Россией и США может возникнуть из-за случайного подрыва и последующего затопления американского корабля на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой войны, считает профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдштейн.
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В Калужской области убит 92-летний ветеран ВОВ
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Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
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Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций украинской "Мотор Сич", сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш в интервью порталу "Громадьске".
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