Политика
Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницыГазета.Ru 04:23
Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что специалисты нашли следы монтажа при прослушивании аудиозаписи, где якобы начальник управления пресс-службы и информации правительства региона Ирина Алашкевич называет пострадавших от наводнений россиян "бичами" и "быдлом".
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