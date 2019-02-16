Приватбанк не вернул Крыму пожертвования на мемориал под СимферополемРИА Новости 02:51

Власти Крыма решили национализировать имущество Коломойского из-за того, что после воссоединения полуострова с Россией украинские банки отказались возвращать вклады крымчан. Наибольшие невыполненные обязательства остались у Приватбанка.

с чего всё началось

Ранее украинский Приватбанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к РФ по потере активов в Крыму, размер компенсации определит позднее. При этом Приватбанк настаивает на компенсации в размере 1 миллиард долларов.

Приватбанк не вернул Крыму пожертвования на мемориал под Симферополем

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