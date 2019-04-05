Экономика

Приток мигрантов в Россию спал до минимумаREGNUM 08:15

В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении. Сильнее всего сократилось число приезжих с Украины и из Узбекистана.
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В Россию в 2018 году приехало наименьшее число мигрантов со времён распада СССР

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Ведомостивчера в 16:01

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Lenta.ru02:37
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
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Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам

Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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