Приток мигрантов в Россию спал до минимумаREGNUM 08:15

В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении. Сильнее всего сократилось число приезжих с Украины и из Узбекистана.

Приток мигрантов в Россию спал до минимума

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