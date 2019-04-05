Экономика
Приток мигрантов в Россию спал до минимумаREGNUM 08:15
В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении. Сильнее всего сократилось число приезжих с Украины и из Узбекистана.
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Политика
Рухани осудил решение США признать КСИР террористической организацией
Президент Ирана Хасан Рухани осудил решение Соединенных Штатов признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией, сообщает 9 апреля Al Arabia.
Обновлено в 05:28
Экономика
Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%
Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Обновлено в 13:04
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Политика
Венесуэла покинет Организацию американских государств
Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.
Обновлено в 16:46
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено в 09:13
Политика
Парламент Великобритании одобрил отсрочку Brexit до 30 июня
Напомним, ранее премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй направила письмо с просьбой об отсрочке Brexit до 30 июня председателю Европейского совета Дональду Туску.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Хоккей
Голкипер Загидулин подписал контракт новичка с «Калгари»
Напомним, что в нынешнем сезоне 23-летний голкипер провел 25 матче за Металлург из Магнитогорска в регулярном чемпионате, одержав 13 побед.
Обновлено в 17:47
Технологии
К 2100 году в Альпах полностью исчезнут снег и лед
Обновлено в 09:57
Происшествия
СМИ сообщили о вооруженном ограблении самолета в аэропорту в Тиране
Вооруженные грабители в масках совершили нападение на самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines и украли из воздушного судна несколько миллионов евро, передает телерадиокомпания ORF со ссылкой на представителя авиакомпании.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта
Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа
Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Политика
Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Технологии
Мечта гика. Высокотехнологичный рюкзак оснастили сканером отпечатков пальцев, подсветкой снаружи и внутри
Всего предусмотрено четыре версии. Самая дорогая из них — Agazzi Pro получила сканер отпечатков пальцев, внешнюю и внутреннюю подсветку.
Обновлено в 13:50
Авто
Geely приступает к строительству завода Lotus
Обновлено в 15:21
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Политика
Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
Обновлено в 14:46
Общество
Умер философ и культуролог Вадим Межуев
Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) профессор Вадим Межуев умер в возрасте 85 лет.
Обновлено в 15:47
Гаджеты
Qualcomm представила новый процессор для смартфонов
Qualcomm представила мощный процессор Snapdragon 730G для мобильных игр.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
Автопробег памяти устремлён в будущее
Первым пунктом, откуда стартовал автопробег, стал музей обороны Москвы.
Обновлено в 17:30
Политика
Путин и Эрдоган не договорились о цене на газ
Обновлено в 03:45
Космос
Индия не смогла вывести сделанные в Литве спутники на расчетную орбиту
Индийская ракета-носитель PSLV-C45 вывела два изготовленных в Литве малых технологических спутника на более низкую орбиту, чем планировалось ранее, 8 апреля сообщила пресс-служба компании NanoAvionics.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии противоракет морского базирования
Власти США одобрили продажу Японии противоракет морского базирования SM-3 на 1,15 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру американского минобороны.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Пассажиры устроили стрельбу после ДТП в Торонто
В Торонто пассажиры двух авто открыли стрельбу после ДТП, а затем скрылись с места происшествия.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Наука
Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом
Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.
Обновлено вчера в 13:58