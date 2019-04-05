Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимумаВедомости вчера в 16:01
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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Гаджеты
Названы цены на новый смартфон Samsung Galaxy A70
Новый смартфон Samsung Galaxy A70 из среднего ценового сегмента был представлен официально 26 марта и тогда же стало известно, что о его стоимости объявят 10 апреля в рамках мероприятия, посвященного презентациям новинок, в числе которых и Samsung Galaxy A90.
Обновлено в 13:19
Общество
Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток
Британский супермаркет Waitrose обвинили в расизме из-за пасхального набора шоколадных уток. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
Обновлено в 10:14
Здоровье
В США женщина с аномалией внутренних органов прожила 99 лет
Обновлено в 11:10
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Политика
В Еврокомиссии заявили о завершении создания европейского Энергосоюза
Создание европейского Энергетического союза завершено, заявил во вторник на брифинге в Брюсселе замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
Обновлено в 08:06
Общество
Кирилла Серебренникова выпустили под подписку о невыезде
Обновлено вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Политика
Путин пошутил про финских туристов в России
Владимир Путин пошутил про финских туристов в России.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Экономика
Арктические льготы получат только новые проекты
Льготы получат только новые проекты, реализуемые в Арктике.
Обновлено в 12:40
Политика
Губернатор Одесской области отказался подчиниться Порошенко
Максим Степанов отказался уходить с поста губернатора Одесской области по приказу действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено вчера в 07:03
Политика
Экзит-полы: партия Биньямина Нетаньяху проигрывает выборы
Обновлено в 15:37
Футбол
Радимов: «Суд над Кокориным и Мамаевым как шоу „За стеклом“»
Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал начало судебного процесса над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые уже полгода находятся в СИЗО из-за избиения трех человек.
Обновлено в 16:05
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Авто
Кроссовер Changan CS75 вернулся на российский рынок
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
У Аршавина появилась новая возлюбленная
Фотографию в своем инстаграме выложила сама предполагаемая возлюбленная Аршавина по имени Евгения.
Обновлено в 16:15
Кино
В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией
Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 05:05
Транспорт
Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург
Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Павел Мамаев: «Мы уже полгода сидим и еще столько же просидим такими темпами»
Напомним, что Мамаев и Александр Кокорин находится под стражей с 11 октября 2018 года.
Обновлено в 13:15
Кино
Гора из «Игры престолов» вновь стал самым сильным в Европе
Обновлено в 16:07
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика
Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику»
Сенатор Алексей Пушков призвал готовиться к "битве за Арктику".
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО в случае захода в Азовское море
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил американскому эксперту Грэгу Вайнеру, который назвал дату прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море и объяснил ему, чем Россия ответит на эти действия Запада.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В аэропорту Тираны ограбили лайнер «Австрийских авиалиний»
В аэропорту албанской столицы вооруженные налетчики совершили нападение на самолет "Австрийских авиалиний", передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 15:48
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Huawei представит новые смартфон и ноутбук Honor через неделю
Мероприятие пройдёт 17 апреля в Пекине. На нём будет представлен смартфон Honor 20i, а также новый ноутбук MagicBook 2019.
Обновлено в 03:48