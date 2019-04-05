Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимумаВедомости вчера в 16:01

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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В Россию в 2018 году приехало наименьшее число мигрантов со времён распада СССР

RT на русском09:59

Трудовым мигрантам разонравилась Россия

Lenta.ru02:37

Приток мигрантов в Россию достиг исторического значения

News.ruвчера в 22:47

России не удалось залатать демографическую дыру с помощью мигрантов

URA.Ru00:40

Мигранты не смогли компенсировать убыль населения

Коммерсантъвчера в 17:58

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Ведомостивчера в 16:01

Почему мигранты из Таджикистана приезжают в Россию

Газета.Ru07 апреля в 16:04
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено в 14:47
Гаджеты

Названы цены на новый смартфон Samsung Galaxy A70

Новый смартфон Samsung Galaxy A70 из среднего ценового сегмента был представлен официально 26 марта и тогда же стало известно, что о его стоимости объявят 10 апреля в рамках мероприятия, посвященного презентациям новинок, в числе которых и Samsung Galaxy A90.
Обновлено в 13:19
Общество

Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток

Британский супермаркет Waitrose обвинили в расизме из-за пасхального набора шоколадных уток. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
Обновлено в 10:14
Здоровье

В США женщина с аномалией внутренних органов прожила 99 лет

Обновлено в 11:10
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено вчера в 16:35
Политика

В Еврокомиссии заявили о завершении создания европейского Энергосоюза

Создание европейского Энергетического союза завершено, заявил во вторник на брифинге в Брюсселе замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
Обновлено в 08:06
Общество

Кирилла Серебренникова выпустили под подписку о невыезде

Обновлено вчера в 05:24
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Политика

Путин пошутил про финских туристов в России

Владимир Путин пошутил про финских туристов в России.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Экономика

Арктические льготы получат только новые проекты

Льготы получат только новые проекты, реализуемые в Арктике.
Обновлено в 12:40
Политика

Губернатор Одесской области отказался подчиниться Порошенко

Максим Степанов отказался уходить с поста губернатора Одесской области по приказу действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Обновлено вчера в 07:03
Политика

Экзит-полы: партия Биньямина Нетаньяху проигрывает выборы

Обновлено в 15:37
Футбол

Радимов: «Суд над Кокориным и Мамаевым как шоу „За стеклом“»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал начало судебного процесса над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые уже полгода находятся в СИЗО из-за избиения трех человек.
Обновлено в 16:05
Политика

Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России

Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Авто

Кроссовер Changan CS75 вернулся на российский рынок

Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес

У Аршавина появилась новая возлюбленная

Фотографию в своем инстаграме выложила сама предполагаемая возлюбленная Аршавина по имени Евгения.
Обновлено в 16:15
Кино

В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией

Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 05:05
Транспорт

Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург

Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
Обновлено в 15:44
Происшествия

Павел Мамаев: «Мы уже полгода сидим и еще столько же просидим такими темпами»

Напомним, что Мамаев и Александр Кокорин находится под стражей с 11 октября 2018 года.
Обновлено в 13:15
Кино

Гора из «Игры престолов» вновь стал самым сильным в Европе

Обновлено в 16:07
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика

Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику»

Сенатор Алексей Пушков призвал готовиться к "битве за Арктику".
Обновлено в 15:16
Армия и оружие

Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО в случае захода в Азовское море

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил американскому эксперту Грэгу Вайнеру, который назвал дату прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море и объяснил ему, чем Россия ответит на эти действия Запада.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В аэропорту Тираны ограбили лайнер «Австрийских авиалиний»

В аэропорту албанской столицы вооруженные налетчики совершили нападение на самолет "Австрийских авиалиний", передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 15:48
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Гаджеты

Huawei представит новые смартфон и ноутбук Honor через неделю

Мероприятие пройдёт 17 апреля в Пекине. На нём будет представлен смартфон Honor 20i, а также новый ноутбук MagicBook 2019.
Обновлено в 03:48
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