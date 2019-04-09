Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимумаВедомости вчера в 16:01
Меньше мигрантов приезжало почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но и с ними миграционный прирост вырос незначительно. Сильнее же всего сократился приток людей с Украины и из Узбекистана, в прошлом крупнейших миграционных доноров России.
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Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
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ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
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Происшествия
Школьницы подожгли дом соседки ради эффектного видео в соцсетях
Во вторник, 9 апреля, стало известно, что три подружки-школьницы забрались в недостроенный дом и решили его сжечь.
Обновлено в 04:07
Политика
ПАСЕ отказалась обсуждать отношения с Госдумой и Совфедом РФ
Предложение провести дискуссию по данному вопросу ранее поступило от группы европейских консерваторов Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила предложение обсудить отношения с Госдумой и Советом Федерации РФ, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
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Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:11
Экономика
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Обновлено в 05:00
Наука
Пермский ученый открыл девять новых видов морозостойких комаров
"Доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Андрей Крашенинников открыл девять новых видов комаров-звонцов для архипелага Земля Франца-Иосифа", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:41
Экономика
Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
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Обновлено вчера в 15:31
Кино
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Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Гройсман заявил о «зажатой долгами» Украине
Страна "зажата долгом", и на погашение внешних займов должна уйти треть бюджета, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Женщину, дважды переехавшую людей в Белоярском, посадили в СИЗО
Марину Мартемьянову, сбившую людей на Nissan в Белоярском, взяли под стражу.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной
Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Политика
Путин поддержал выдачу россиянам генетических паспортов
К 2025 году у россиян могут появиться генетические паспорта. Они призваны защитить граждан России от биологических и химических угроз.
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Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Наука
Чеснок поможет сохранить память до глубокой старости
Было установлено, что пожилые мыши, получавшие химические соединения из чеснока, имели более хорошую долговременную, кратковременную и пространственную память, чем их ровесницы, которые эту добавку не получали.
Обновлено в 05:08
Политика
Путин: Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года
Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.
Обновлено в 08:13
Театры
Актера Сухорукова выписали из больницы
Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки
Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Культура
Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт
Сатирик Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт в Калининграде, который должен был пройти 14 апреля.
Обновлено в 08:00
Политика
Трамп заявил о пошлинах на товары ЕС на $11 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна введет пошлины на товары ЕС общей стоимостью $11 млрд, пока он не перестанет субсидировать Airbus.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
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Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
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Технологии
«ВКонтакте» открыла сервис для изучения ПДД
Обновлено в 06:30
Экономика
Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка
Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:22
Политика
Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году выдала России 22 подозреваемых в различных преступлениях, в том числе Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве главреда российского Forbes Пола Хлебникова, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.
Обновлено в 01:18