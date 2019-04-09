Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимумаВедомости вчера в 16:01

Меньше мигрантов приезжало почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но и с ними миграционный прирост вырос незначительно. Сильнее же всего сократился приток людей с Украины и из Узбекистана, в прошлом крупнейших миграционных доноров России.
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В Россию в прошлом году приехали около 125 тысяч мигрантов

Эхо Москвы06:30

Трудовым мигрантам разонравилась Россия

Lenta.ru02:37

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Ведомостивчера в 16:01

Приток мигрантов в Россию достиг исторического значения

News.ruвчера в 22:47

Мигранты не смогли компенсировать убыль населения

Коммерсантъвчера в 17:58

России не удалось залатать демографическую дыру с помощью мигрантов

URA.Ru00:40

Почему мигранты из Таджикистана приезжают в Россию

Газета.Ru07 апреля в 16:04
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Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Школьницы подожгли дом соседки ради эффектного видео в соцсетях

Во вторник, 9 апреля, стало известно, что три подружки-школьницы забрались в недостроенный дом и решили его сжечь.
Обновлено в 04:07
Политика

ПАСЕ отказалась обсуждать отношения с Госдумой и Совфедом РФ

Предложение провести дискуссию по данному вопросу ранее поступило от группы европейских консерваторов Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила предложение обсудить отношения с Госдумой и Советом Федерации РФ, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.
Обновлено в 07:20
Политика

Назначены досрочные выборы президента Казахстана

Обновлено в 03:11
Экономика

Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум

ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Наука

Пермский ученый открыл девять новых видов морозостойких комаров

"Доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Андрей Крашенинников открыл девять новых видов комаров-звонцов для архипелага Земля Франца-Иосифа", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:41
Экономика

Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей

Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.
Обновлено вчера в 15:31
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Политика

Гройсман заявил о «зажатой долгами» Украине

Страна "зажата долгом", и на погашение внешних займов должна уйти треть бюджета, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Происшествия

Женщину, дважды переехавшую людей в Белоярском, посадили в СИЗО

Марину Мартемьянову, сбившую людей на Nissan в Белоярском, взяли под стражу.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Политика

Путин поддержал выдачу россиянам генетических паспортов

К 2025 году у россиян могут появиться генетические паспорта. Они призваны защитить граждан России от биологических и химических угроз.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Общество

Суд оставил без изменения приговор экс-губернатору Сахалина Хорошавину

Обновлено в 01:53
Наука

Чеснок поможет сохранить память до глубокой старости

Было установлено, что пожилые мыши, получавшие химические соединения из чеснока, имели более хорошую долговременную, кратковременную и пространственную память, чем их ровесницы, которые эту добавку не получали.
Обновлено в 05:08
Политика

Путин: Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года

Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.
Обновлено в 08:13
Театры

Актера Сухорукова выписали из больницы

Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки

Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Культура

Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт

Сатирик Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт в Калининграде, который должен был пройти 14 апреля.
Обновлено в 08:00
Политика

Трамп заявил о пошлинах на товары ЕС на $11 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна введет пошлины на товары ЕС общей стоимостью $11 млрд, пока он не перестанет субсидировать Airbus.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина

Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Технологии

«ВКонтакте» открыла сервис для изучения ПДД

Обновлено в 06:30
Экономика

Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка

Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:22
Политика

Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году выдала России 22 подозреваемых в различных преступлениях, в том числе Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве главреда российского Forbes Пола Хлебникова, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.
Обновлено в 01:18
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