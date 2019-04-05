Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимумаВедомости вчера в 16:01
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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Наука
Учёные назвали продукт, помогающий сохранить память до старости
Свежий чеснок помогает противостоять возрастным изменениям мозга и проблемам с памятью.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Общество
ВЦИОМ: россияне считают биткоин невыгодным для инвестирования
Как показал опрос, 9% россиян хорошо знают, что это за криптовалюта.
Обновлено вчера в 09:13
Кино
Сотни людей пришли проститься с Георгием Данелией
Проводить режиссера в последний путь пришли несколько сотен человек.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.
Обновлено в 05:12
Авто
Lexus подтвердил выпуск минивэна
Сегодня марка действительно подтвердила эту информацию. Помимо этого, в сети был опубликован новый тизер машины.
Обновлено в 05:45
Общество
ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»
Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Украинские пиротехники подорвались на мине своих же военных
В результате взрыва один военный погиб на месте.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
Китай хочет запретить майнинг биткоина
В Китае могут запретить майнинг криптовалют и продажу соответствующего оборудования.
Обновлено в 03:10
Политика
Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в России
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
Обновлено в 05:31
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Технологии
«Почта России» запустила онлайн-оплату услуг ЖКХ
"Почта России" запустила онлайн-оплату услуг ЖКХ и мобильной связи. Для этого компания создала специальный платежный сервис на своем сайте.
Обновлено в 04:55
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила рабочую память пожилых
Исследователи из Бостонского университета провели эксперименты с участием молодых и пожилых людей и показали, что ТЭС-терапия может временно улучшить рабочую память после 60 лет.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала веселое фото без макияжа
Актриса запечатлена без капли косметики на лице, зато в кадре видны наушники и маска для сна.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Звезды шоу «ТАНЦЫ» Катя Решетникова и Максим Нестерович расстались
Вряд ли супруги отмечали дату в обществе друг друга: Екатерина Решетникова заявила, что рассталась с Максимом Нестеровичем.
Обновлено в 03:30
Авто
Hyundai рассекретил новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue
Hyundai продолжает подогревать интерес к новому ультрабюджетному кроссоверу Hyundai Venue.
Обновлено в 01:45
Общество
В Башкирии приняли закон о штрафах за парковку на газонах
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли поправки в КоАП, предполагающие штрафы за парковку на газонах.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Кети Топурия снова встречается с Гуфом
Певица Кети Топурия, разорвавшая в прошлом году отношения с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, вновь стала встречаться с бывшим возлюбленным.
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль
"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".
Обновлено в 04:47
Здоровье
Жительница Орегона прожила до 99 лет с аномалией внутренних органов
Студенты из Орегонского университета здоровья и науки обнаружили у 99-летней женщины аномальное расположение внутренних органов.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Политика
Дочь Назарбаева отказалась участвовать в президентских выборах
Утром во вторник, 9 апреля, Токаев объявил досрочные президентские выборы.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Суд отклонил жалобу Аленичева на лишение прав и штраф
Ленинский районный суд Красноярска отклонил жалобу главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева на лишение его водительского удостоверения и наложении штрафа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:04
Экономика
Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер
Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
Обновлено в 05:29
Авто
Названы самые дешевые автомобили с «автоматом» в России
Замыкает тройку лидеров еще одна отечественная модель – LADA Vesta, которая в комплектации с «автоматом» доступна сейчас минимум за 665 000 рублей.
Обновлено в 05:15
Политика
Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Кирилла Серебренникова освободили под подписку о невыезде
Обновлено вчера в 05:08