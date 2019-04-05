Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимумаВедомости вчера в 16:01

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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В Россию в 2018 году приехало наименьшее число мигрантов со времён распада СССР

RT на русском09:59

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Ведомостивчера в 16:01

России не удалось залатать демографическую дыру с помощью мигрантов

URA.Ru00:40

Приток мигрантов в Россию достиг исторического значения

News.ruвчера в 22:47

Мигранты не смогли компенсировать убыль населения

Коммерсантъвчера в 17:58

Трудовым мигрантам разонравилась Россия

Lenta.ru02:37

Почему мигранты из Таджикистана приезжают в Россию

Газета.Ru07 апреля в 16:04
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Политика

Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

Обновлено в 08:45
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин

Артисты эстрады в понедельник исполнили песни Аллы Пугачевой в Crocus City Hall в честь именин народной артистки СССР.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Кокорин и Мамаев доставлены в суд

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский районный суд, где сегодня начнётся первое заседание по их делу.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Путин пошутил про финских туристов в России

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё в Санкт-Петербурге пошутил про приезжающих в РФ из Финляндии туристов.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Обнаженная Лобода взволновала подписчиков

Светлана Лобода сфотографировалась полностью обнаженной. Для приличия артистка, набросила на плечи лишь короткую кожаную куртку.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Закон об устойчивом Рунете вступит в силу не раньше 1 ноября

Законопроект вступит в силу не раньше 1 ноября 2019 года, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Обновлено в 09:03
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика

На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным

На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Виторгана застукали в объятиях известной актрисы

После расставания с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган не стесняется публиковать в инстаграме совместные снимки с другими женщинами.
Обновлено в 06:53
Политика

Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем Европа, заявил Путин

Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем Европа, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Арктического форума.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Финансы

Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Политика

Путин назвал предсказуемым итог расследования Мюллера

Президент РФ Владимир Путин считает предсказуемым итог расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Энергетика

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Общество

В Архангельске задержали участников митинга против мусорного полигона

Обновлено вчера в 10:17
Транспорт

Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля

Обновлено вчера в 10:27
Политика

ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет

Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено в 09:46
Политика

Назначены досрочные выборы президента Казахстана

Обновлено в 03:11
Политика

Пенсии ветеранов ВОВ вырастут с 1 мая

Пенсии военных пенсионеров (ветеранов Великой Отечественной войны) вырастут в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц с 1 мая.
Обновлено в 06:48
Общество

В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки

Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
Обновлено в 06:48
Экономика

Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Политика

Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Политика

Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда

Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
Энергетика

Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и США

«Если цены на нефть, скажем, ниже $40 упадут, то рентабельность производства и рост добычи в США будут поставлены под вопрос», — сказал Путин.
Обновлено в 09:12
Хоккей

Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО

Обновлено в 01:55
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