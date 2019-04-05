Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимумаВедомости вчера в 16:01
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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Политика
Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег
Обновлено в 08:45
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин
Артисты эстрады в понедельник исполнили песни Аллы Пугачевой в Crocus City Hall в честь именин народной артистки СССР.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Кокорин и Мамаев доставлены в суд
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский районный суд, где сегодня начнётся первое заседание по их делу.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Путин пошутил про финских туристов в России
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё в Санкт-Петербурге пошутил про приезжающих в РФ из Финляндии туристов.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Обнаженная Лобода взволновала подписчиков
Светлана Лобода сфотографировалась полностью обнаженной. Для приличия артистка, набросила на плечи лишь короткую кожаную куртку.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Закон об устойчивом Рунете вступит в силу не раньше 1 ноября
Законопроект вступит в силу не раньше 1 ноября 2019 года, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Обновлено в 09:03
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика
На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным
На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Виторгана застукали в объятиях известной актрисы
После расставания с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган не стесняется публиковать в инстаграме совместные снимки с другими женщинами.
Обновлено в 06:53
Политика
Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем Европа, заявил Путин
Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем Европа, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Арктического форума.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Финансы
Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Политика
Путин назвал предсказуемым итог расследования Мюллера
Президент РФ Владимир Путин считает предсказуемым итог расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»
«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Общество
В Архангельске задержали участников митинга против мусорного полигона
Обновлено вчера в 10:17
Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Обновлено вчера в 10:27
Политика
ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет
Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено в 09:46
Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:11
Политика
Пенсии ветеранов ВОВ вырастут с 1 мая
Пенсии военных пенсионеров (ветеранов Великой Отечественной войны) вырастут в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц с 1 мая.
Обновлено в 06:48
Общество
В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки
Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
Обновлено в 06:48
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Политика
Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Политика
Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда
Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
Энергетика
Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и США
«Если цены на нефть, скажем, ниже $40 упадут, то рентабельность производства и рост добычи в США будут поставлены под вопрос», — сказал Путин.
Обновлено в 09:12
Хоккей
Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43