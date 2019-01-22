Происшествия

Присяжные оправдали фигурантов по делу об обстреле полицейскихРИА Новости 11:50

Присяжные в Санкт-Петербургском городском суде вынесли оправдательный вердикт в отношении обвиняемых по делу о разбойном нападении в декабре 2015 года на автомобиль полицейских, которые перевозили зарплату для нелегальных мигрантов, сообщает во вторник объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
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