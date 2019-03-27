Культура

Присяга мэра Белгорода началась с музыки из «Звездных войн»МИР 24 вчера в 06:07

Новый мэр Белгорода Юрий Галдун принес присягу под музыку из знаменитой американской киносаги «Звездные войны», передает «МИР 24». Видеозапись этого события попала в интернет. Как стало известно позднее, музыку подбирала руководитель управления культуры Людмила Грекова.
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