Присяга мэра Белгорода началась с музыки из «Звездных войн»МИР 24 вчера в 06:07

Новый мэр Белгорода Юрий Галдун принес присягу под музыку из знаменитой американской киносаги «Звездные войны», передает «МИР 24». Видеозапись этого события попала в интернет. Как стало известно позднее, музыку подбирала руководитель управления культуры Людмила Грекова.

Присяга мэра Белгорода началась с музыки из «Звездных войн»

Технологии Найден Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков Как сообщают специалисты Group-IB, мобильный троян работает с мобильными клиентами более 100 банков и 32 приложениями для хранения криптовалют.

Происшествия Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.

Армия и оружие В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Дальневосточные губернаторы прокомментировали задержание Ишаева Губернаторы Дальневосточного федерального округа прокомментировали сообщения о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Политика Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2» Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.

Армия и оружие Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25 Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.

Политика Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.

Здоровье В Гусеве открылся сердечно-сосудистый центр Сегодня в Гусеве новоселье празднуют сразу 4 врача. Пока в квартире вместо мебели только воздушные шарики.

Футбол Новый газон на стадионе «Динамо» будет готов к маю После чего будем засеивать новый газон и, надеюсь, к маю он будет готов, — сказал Лунтовский.

Шоу-бизнес Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.

Политика Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.

Происшествия Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах Пассажир воспользовался зажигалкой в самолете авиакомпании Red Wings, что привело к тлению кресла, компания хочет обратиться в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолета, сообщила РИА Новости в четверг представитель компании.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.

Авто В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.

Происшествия Арестован подельник Абызова Николай Степанов В отношении предполагаемого сообщника Михаила Абызова — Николая Степанова — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая.

Футбол Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны» Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.

Шоу-бизнес В Сеть попал снимок располневшей Анны Семенович Поклонники телеведущей и певицы Анны Семенович прислали журналистам снимок звезды, где она сама на себя не похожа.