Мэр Белгорода принес присягу под марш из «Звездных войн»Московский Комсомолец вчера в 05:16

Новый мэр Белгорода Юрий Галдун внес в протокольную церемонию принесения присяги одну нестандартную деталь. Чиновник вышел на сцену для прочтения клятвы под саундтрек из фильма "Звездные войны". Галдун был избран главой городской администрации во вторник, 26 марта, в ходе заседания горсовета.

Мэр Белгорода принес присягу под марш из «Звездных войн»

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