с чего всё началось

Федеральные власти США начали проверку присутствовавших на инаугурации американского президента Дональда Трампа членов украинской делегации. Об этом стало известно The New York Times. Возглавляет проверку спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках расследования «российского дела».

Общество Общество В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Транспорт Транспорт ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права В проект закона, регламентирующий правила сдачи экзамена на получение водительских прав, внесены изменения.

Политика Политика Захарова ответила Лукашенко на заявление о «потере союзника» Накануне, 10 января, Лукашенко сообщил на совещании по социально-экономическому развитию страны, что если Москва не выплатит Минску компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере, то это может привести к утрате Россией «единственного союзника на западном направлении».

Происшествия Происшествия В СК заявили, что погибших в ЦАР журналистов убили во время ограбления Следственный комитет России(СК) отчитался о ходе расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Космос Космос Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности Панорамные снимки лунной поверхности отправил на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает 11 января «Синьхуа».

Гаджеты Гаджеты Apple выпустит три новых модели iPhone Компания Apple Inc. в этом году, как ожидается, представит три новые модели iPhone.

Общество Общество Обследование аварийного участка канала имени Москвы начнется в пятницу Детальное обследование аварийного участка канала имени Москвы, из-за которого в четверг утром произошло затопление Тушинского автомобильного тоннеля на Волоколамском шоссе, начнется в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе канала.

Финансы Финансы Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке Сбербанк и ВТБ приняли решение повысить ставки по ипотечным кредитам, передаёт РИА Новости.

Происшествия Происшествия В Ульяновске совершил аварийную посадку самолет Ту-214

Экономика Экономика The Economist признал рубль самой недооцененной валютой Российская валюта недооценена по сравнению с долларом. Об этом пишет журнал The Economist на основании нового выпуска "индекса бигмака".

Спорт Спорт Мосгорсуд сохранил за Зубковым титул олимпийского чемпиона Мосгорсуд в пятницу отклонил жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на решение вернуть главе Федерации бобслея России Александру Зубкову статус олимпийского чемпиона в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Космос Космос SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship SpaceX установила на стартовый стол в Техасе первый летный прототип ракеты Starship.

Происшествия Происшествия Похищенным в Москве со стрельбой оказался украинский криминальный авторитет Похищенный со стрельбой в Москве оказался украинским криминальным авторитетом Юрием Василенко, причастным к убийствам бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина.

Армия и оружие Армия и оружие В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.

Путешествия Путешествия Немцы признались в неприязни к туристам из России и Великобритании

Музыка Музыка Названа последняя воля Криса Кельми Как рассказала подруга музыканта, поэтесса Маргарита Пушкина, которая написала хит «Замыкая круг», о своей последней воле Кельми сообщил в завещании.

Политика Политика Законопроект о запрете на оскорбление властей решили уточнить Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило отрицательное заключение на законопроект, приравнивающий оскорбление власти в интернете к мелкому хулиганству, однако готово работать с этой концепцией.

Политика Политика На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании

Политика Политика Матвиенко предложила возродить должность генерал-прокурора Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила восстановить должность генерал-прокурора к трехсотлетнему юбилею органов прокуратуры, которое будет отмечаться в 2022 году.

Происшествия Происшествия Россияне катались на мотоцикле и свалились в ущелье на Бали Двое туристов из России упали в ущелье 10-метровой глубины в регионе Пекут, остров Бали. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.

Общество Общество Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной

Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила бюджетный Redmi Note 7 с камерой на 48 мегапикселей Компания Xiaomi представила Redmi Note 7 — первый смартфон, выпущенный под отдельным брендом Redmi.

Авто Авто Ford может закрыть свои заводы в Европе и России Издание Bloomberg со ссылкой на главу европейского подразделения компании Ford Стивена Армстронга, сообщает о том, что марка намеревается сократить тысячи рабочих мест и, вместе с тем, изменить свою стратегию на европейском рынке.

Происшествия Происшествия Власти Польши подозревают сотрудника Huawei в шпионаже Польские власти задержали граждан Польши и Китая по подозрению в шпионаже против Варшавы и работе на китайскую разведку, сообщает телеканал TVP Info со ссылкой на Агентство внутренней безопасности.

Происшествия Происшествия В центре Москвы около жилого дома нашли скелет человека Человеческие кости обнаружили у жилого дома в центре Москвы, по предварительным данным, ранее эта территория использовалась для захоронения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Политика Политика В ПАСЕ предложили разделить делегацию из России на «шесть полов» По словам заместителя спикера Государственной Думы России Петра Толстого, в рекомендациях Парламентской Ассамблеи Совета Европы по формированию делегации из РФ имеется деление её по половому признаку.

Экономика Экономика Стала известна инфляция за 2018 год Уровень инфляции в 2018 году все же незначительно превысил прогноз Центробанка РФ, в соответствии с котором годовой рост потребительских цен не должен был превысить 3,9-4,2%. Фактически подорожание коснулось всего.

Политика Политика Дональд Трамп не поедет на экономический форум в Давосе Трамп принес свои извинения организаторам форума и пожелал мероприятию успехов, пишет РИА Новости.