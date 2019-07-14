Общество
Приставы назвали число невыездных из-за долгов россиянBFM.ru вчера в 14:46
Федеральная служба судебных приставов сообщила, что к началу лета число россиян с запретом на выезд за рубеж из-за долгов выросло почти до 3,5 млн человек. Это составляет 3% взрослого населения страны. Сумма накопленной ими задолженности составила 1,441 трлн рублей.
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с чего всё началось
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.ТАССвчера в 09:09
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