Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.

с чего всё началось

Федеральная служба судебных приставов сообщила, что к началу лета число россиян с запретом на выезд за рубеж из-за долгов выросло почти до 3,5 млн человек. Это составляет 3% взрослого населения страны. Сумма накопленной ими задолженности составила 1,441 трлн рублей.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Теннис Симона Халеп заняла четвертую позицию рейтинга WTA После проведенных обновлений, первую позицию рейтинга WTA продолжает занимать Эшли Барти, представительница Австралии.

Происшествия Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.

Происшествия Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна Металлургический комбинат «Азовсталь» в украинском Мариуполе залило десятками тонн чугуна.

Общество Внеплановая проверка тюменского медцентра выявила финансовые нарушения Каждый месяц из оборота учреждения за счет незаконной схемы выводились значительные суммы, из категории средств от деятельности, которая приносит доход.

Происшествия В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.

Наука Рынок кормовых насекомых показывает мощный рост в перспективе В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.

Общество Утвержден график выходных и праздничных дней на 2020 год Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год. Об этом в субботу, 13 июля, сообщается на странице кабмина во «ВКонтакте».

Происшествия Условный срок назначили экс-губернатору ЕАО Александру Винникову Напомним, бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Винников планировал в суде развеять показания главного свидетеля Александра Мацанова.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.

Происшествия Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.

Политика Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса 15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.

Экономика Эксперт рассказал, почему стартапы в России неинтересны инвесторам Одна из главных проблем на российском венчурном рынке заключается в отсутствии спроса на стартапы со стороны инвесторов, связано это с тем, что большие компании не знают, как работать с инновациями, рассказал в интервью РИА Новости директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.

Происшествия Фанаты сборной Алжира устроили погромы во Франции Болельщики сборной Алжира устроили беспорядки во Франции после выхода своей национальной команды в финал Кубка африканских наций, передает ТАСС.

Экономика «Сто рублей за доллар». Конгресс США одобрил санкции против госдолга России Что именно хотят ввести О мерах против российского госдолга в США говорили с прошлого года.

Автоспорт Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь» Экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

Экономика Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК! На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.

Общество Екатеринбург ждет жаркая неделя Согласно прогнозу, самым жарким днем недели станет понедельник, когда столбик термометра будет держаться на уровне +31 градуса.

Шоу-бизнес Опубликованы фото со свадьбы Африкантовой и Капаклы из «Дома-2» Подписчики Марины разделились на два лагеря: одним понравилось платье невесты, а другие его раскритиковали: Африкантова и Капаклы - одна из самых крепких пар на шоу "Дом-2".

Происшествия Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.