Общество

Приставы назвали число невыездных из-за долгов россиянBFM.ru вчера в 14:46

Федеральная служба судебных приставов сообщила, что к началу лета число россиян с запретом на выезд за рубеж из-за долгов выросло почти до 3,5 млн человек. Это составляет 3% взрослого населения страны. Сумма накопленной ими задолженности составила 1,441 трлн рублей.
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Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.
ТАССвчера в 09:09

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Приставы назвали число россиян, невыездных из-за долгов

Life.ruвчера в 11:10

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

ТАССвчера в 09:09

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Говорит Москвавчера в 10:18

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News.ruвчера в 09:49

Приставы ограничили в выезде 3% взрослого населения России

Известиявчера в 09:41

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

РЕН ТВвчера в 09:20

Число невыездных должников в России с начала 2019 года выросло на 31%

REGNUMвчера в 10:33
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Происшествия

Анталья установила новый рекорд по числу принятых туристов

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Происшествия

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Общество

Смольный запросил справку о том, что Борис Стругацкий был писателем

Обновлено вчера в 10:30
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Происшествия

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Общество

В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного голубого барана

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Синоптики пообещали потепление в Москве с середины июля

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Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!

На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и града

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Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

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Происшествия

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Экономика

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В связи с утратой контроля над рядом активов Промсвязьбанк надеется отсудить более 500 млрд руб. Именно такую сумму составляют все требования кредитной организации по судебным искам.
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Минздрав разработает порядок оказания паллиативной помощи заключенным

Порядок оказания помощи заключенным с опасными для жизни заболеваниями разработают представители министерства юстиции и здравоохранения до 1 ноября.
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В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.
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