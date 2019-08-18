Общество
Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выездРБК 07:49
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж. Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» были внесены в Госдуму, пишет ТАСС со ссылкой на Минюст.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
Судебные приставы России со следующего года могут получить возможность извещать должников по СМС об ограничении выезда за рубеж и применении других мер принудительного исполнения. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте и ФССП России.ТАСС05:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Авто
Nissan и Dongfeng выпустили удешевленный аналог Nissan Kicks
Компания Nissan и китайский автогигант Dongfeng выпустили полностью электрическую версию небольшого паркетника Venucia T60.
Обновлено в 00:32
Транспорт
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением
У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено в 12:26
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар, сообщает местная телерадиовещательная компания GBC.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие
Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае
Обновлено в 17:03
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Джейми Фокса заподозрили в измене Кэти Холмс
Звездная пара – Джейми Фокс и Кэти Холмс – считается одной из самых скрытных в Голливуде.
Обновлено в 07:17
Экономика
Размеры межбанковских комиссий по платежам в отдельных категориях торгово-сервисных предприятий (%)
Вступают в силу с 1 октября 2019 года.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время
Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
Обновлено в 11:59
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Политика
Ушаков назвал темы грядущих переговоров президентов России и Финляндии
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на грядущих переговорах, которые запланированы на 21 августа, намерены обсудить вопросы взаимодействия в Арктике, безопасности полетов над Балтикой, региональные и международные темы, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено 16 августа в 09:36
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Россиянин Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США).
Обновлено в 18:45
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун
После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено в 17:40
Экономика
В России хотят легализовать часть такси
В правительстве предлагают разрешить работать в такси, зарегистрировавшись в качестве самозанятого лица.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила турецкую базу около Мисурата
Военно-воздушные силы армии Халифы Хафтара уничтожила строящуюся турецкую военную базу недалеко от города Мисурата.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено в 18:35
Киберспорт
Слух: Superhot выйдет на Nintendo Switch
Известный инсайдер, один из администраторов форума ResetEra и аналитик азиатского рынка в Niko Partners Даниэль Ахмад в своём Twitter-аккаунте заявил, что на презентации Nintendo покажет очередной эксклюзив Microsoft, который выйдет на Switch, а также анонсирует и сразу же выпустит для своей консоли две «горячие» игры.
Обновлено в 02:48
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Хозяин ресторана в Албании напал на отменивших заказ туристов
Владелец ресторана в Албании набросился с ножом на испанских туристов из-за того, что они отменили заказ.
Обновлено в 18:49
Наука
Названы последствия ядерной войны между РФ и США
Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06
Транспорт
Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Обновлено 16 августа в 16:57