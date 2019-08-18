Общество

Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выездРБК 07:49

Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж. Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» были внесены в Госдуму, пишет ТАСС со ссылкой на Минюст.
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с чего всё началось

Приставы с 2020 года смогут по СМС извещать должников об ограничении выезда из России

Судебные приставы России со следующего года могут получить возможность извещать должников по СМС об ограничении выезда за рубеж и применении других мер принудительного исполнения. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте и ФССП России.
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В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс

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