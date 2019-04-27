Наука
Пришельцы среди нас, считают в ОксфордеВести.Ru 12:38
Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror. По мнению преподавателя, скрещивание с землянами пришельцам необходимо для решения глобальных проблем.
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Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено в 03:02
Общество
Акция «Георгиевская ленточка» прошла в центре Лондона
Акция "Георгиевская ленточка" прошла в субботу на площади Пикадилли в центре Лондона.
Обновлено в 10:51
Культура
Ведущий «Голоса» допустил аннулирование итогов шоу
Обновлено в 12:28
Происшествия
Распределительный центр загорелся в Воронежской области
Обновлено в 19:36
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Общество
Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера
Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Религия
Сербский игумен посоветовал не переедать после поста
После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).
Обновлено в 20:04
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Политика
Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 18:48
Космос
Спутник связи «Ямал-601» запустят с Байконура 30 мая, сообщил источник
Запуск телекоммуникационного космического аппарата "Ямал-601" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур состоится 30 мая, сообщил РИА Новости в субботу источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика
Евросоюз прекратил выпуск банкнот достоинством €500
Европейский Центробанк прекратил выпуск банкнот достоинством €500. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:07
Религия
Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин по многолетней традиции принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес
Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе
Сам резидент Comedy Club не стал делать пиар из личной жизни и комментировать слухи.
Обновлено в 18:30
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Общество
Ректор ВШЭ осудил сбор подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов раскритиковал петицию студентов о сносе памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 15:13
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Политика
Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме
Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Армия Хафтара обстреляла склад боеприпасов в Триполи, сообщают СМИ
Военно-воздушные силы Национальной ливийской армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара обстреляли склад боеприпасов вооруженных группировок в Триполи, сообщает портал Akhbar Libya со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 18:58
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился
Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено в 09:21
Авто
Прощание с Pajero, самая дорогая «буханка» и другие новости недели
Для выяснения причин случившегося автопроизводитель отправил в Китай группу экспертов.
Обновлено в 04:00