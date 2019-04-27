Наука

Пришельцы среди нас, считают в ОксфордеВести.Ru 12:38

Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror. По мнению преподавателя, скрещивание с землянами пришельцам необходимо для решения глобальных проблем.
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Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах

Взгляд.ру14:22

Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

News.ru11:25

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Вести.Ru12:38

Инопланетяне уже среди людей, заявил преподаватель Оксфордского университета

Газета.Ru10:46

Сотрудник Оксфордского университета заявил, что пришельцы уже среди людей

Актуальные Новости14:36

«Инопланетяне уже давно живут среди нас»: Преподаватель из Оксфорда раскрыл «страшную тайну»

Царьград16:25

Ученый из Оксфорда рассказал о живущих среди людей инопланетянах

ТК Звезда19:42
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Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено в 03:02
Общество

Акция «Георгиевская ленточка» прошла в центре Лондона

Акция "Георгиевская ленточка" прошла в субботу на площади Пикадилли в центре Лондона.
Обновлено в 10:51
Культура

Ведущий «Голоса» допустил аннулирование итогов шоу

Обновлено в 12:28
Происшествия

Распределительный центр загорелся в Воронежской области

Обновлено в 19:36
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Общество

Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера

Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Религия

Сербский игумен посоветовал не переедать после поста

После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).
Обновлено в 20:04
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Политика

Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 18:48
Космос

Спутник связи «Ямал-601» запустят с Байконура 30 мая, сообщил источник

Запуск телекоммуникационного космического аппарата "Ямал-601" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур состоится 30 мая, сообщил РИА Новости в субботу источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие

В ДНР сообщили о прибытии украинских снайперов под Горловку

Обновлено в 08:01
Экономика

Евросоюз прекратил выпуск банкнот достоинством €500

Европейский Центробанк прекратил выпуск банкнот достоинством €500. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:07
Религия

Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин по многолетней традиции принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес

Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе

Сам резидент Comedy Club не стал делать пиар из личной жизни и комментировать слухи.
Обновлено в 18:30
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
Общество

Ректор ВШЭ осудил сбор подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов раскритиковал петицию студентов о сносе памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 15:13
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Политика

Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме

Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Армия Хафтара обстреляла склад боеприпасов в Триполи, сообщают СМИ

Военно-воздушные силы Национальной ливийской армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара обстреляли склад боеприпасов вооруженных группировок в Триполи, сообщает портал Akhbar Libya со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 18:58
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Автоспорт

Квят показал шестое время на третьей тренировке Гран-при Азербайджана

Обновлено в 07:32
Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился

Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено в 09:21
Авто

Прощание с Pajero, самая дорогая «буханка» и другие новости недели

Для выяснения причин случившегося автопроизводитель отправил в Китай группу экспертов.
Обновлено в 04:00
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