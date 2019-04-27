Наука
Пришельцы среди нас, считают в ОксфордеВести.Ru 12:38
Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror. По мнению преподавателя, скрещивание с землянами пришельцам необходимо для решения глобальных проблем.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
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Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
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Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета
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Олега Янковского вспомнят «Сегодня вечером» на Первом канале
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