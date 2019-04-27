Пришельцы среди нас, считают в ОксфордеВести.Ru 12:38

Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror. По мнению преподавателя, скрещивание с землянами пришельцам необходимо для решения глобальных проблем.

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

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