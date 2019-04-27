Наука

Пришельцы среди нас, считают в ОксфордеВести.Ru 12:38

Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror. По мнению преподавателя, скрещивание с землянами пришельцам необходимо для решения глобальных проблем.
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Преподаватель Оксфорда заявил, что инопланетяне вовсю размножаются с людьми на Земле

Экспресс газета08:47

Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах

Взгляд.ру14:22

Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

News.ru11:25

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Вести.Ru12:38

В Британии сделали тревожное заявление об инопланетянах

Рамблер13:18

Инопланетяне уже среди людей, заявил преподаватель Оксфордского университета

Газета.Ru10:46

Сотрудник Оксфордского университета заявил, что пришельцы уже среди людей

Актуальные Новости14:36
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
Общество

Парусник «Крузенштерн» отправился в Гамбург после ремонта

В первый учебный рейс нового сезона навигации после ремонта отправился российский парусник «Крузенштерн».
Обновлено в 15:25
Музыка

Дочь Алсу стала победителем шестого сезона проекта «Голос. Дети»

Десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы выиграла в финале шестого сезона музыкального проекта.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

В Калифорнии мужчина открыл огонь в синагоге

В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в синагоге, сообщил шериф города Сан-Диего Билл Гор. Правоохранители уже задержали подозреваемого.
Обновлено в 16:01
Происшествия

В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек

Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.
Обновлено в 14:47
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Культура

Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Обновлено в 10:11
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Автоспорт

Результат Гасли исключен из протокола квалификации

Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Происшествия

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Представитель певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, рассказала о состоянии артистки после ДТП, которое произошло по дороге в аэропорт.
Обновлено в 16:10
Религия

Благодатный огонь вновь победил тьму

Капсула с Благодатным огнем из Иерусалима доставлена в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Внуково.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Финском заливе потерпел бедствие катер: часть моряков спасена

В акватории Финского залива вблизи Канонерского острова в субботу, 27 апреля, потерпел бедствие катер, часть моряков подняли из воды и уже доставили в Санкт-Петербург.
Обновлено в 15:56
Политика

Зеленский прокомментировал сообщения об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 16:05
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
Обновлено в 12:20
Общество

Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера

Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Футбол

Динамо — Ахмат 0:0

Обновлено в 13:47
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие

ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии

Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Культура

Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

Обновлено в 10:18
Путешествия

Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

В России прокомментировали американский приговор Марии Бутиной

Обновлено вчера в 12:43
Политика

Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам

Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Политика

В ОП осудили высказывание репортера «Радио Свободы» в отношении Симоньян

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич назвал провокационным призыв журналиста "Радио Свобода" Рамазана Алпаута к кавказским активистам заставить Маргариту Симоньян извиниться и отказаться от своих слов о "мусульманской России".
Обновлено в 13:29
Кино

Олега Янковского вспомнят «Сегодня вечером» на Первом канале

Обновлено вчера в 03:27
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено в 12:32
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