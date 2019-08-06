Происшествия
Пришедшие с ребенком на акцию супруги проходят по делу как свидетелиРоссийская газета 14:26
Супруги Дмитрий и Ольга Проказовы, пришедшие с годовалым сыном на несанкционированный митинг в Москве, проходят как свидетели по уголовному делу о массовых беспорядках. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Москвы, их сейчас допрашивают следователи.
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с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после того, как семейная пара взяла с собой на акцию 27 июля годовалого сына. Об этом «Медиазоне» сообщила мать ребенка Ольга Проказова.Медиазона11:39
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