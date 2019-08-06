Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после того, как семейная пара взяла с собой на акцию 27 июля годовалого сына. Об этом «Медиазоне» сообщила мать ребенка Ольга Проказова.

с чего всё началось

Супруги Дмитрий и Ольга Проказовы, пришедшие с годовалым сыном на несанкционированный митинг в Москве, проходят как свидетели по уголовному делу о массовых беспорядках. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Москвы, их сейчас допрашивают следователи.

Пришедшие с ребенком на акцию супруги проходят по делу как свидетели

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