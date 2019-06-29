Происшествия
Природный пожар в Оренбургской области угрожает двум селамВести ФМ 10:53
Крупный природный пожар в Оренбургской области угрожает двум селам – Хабарное и Пригорное. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер и жаркая погода, сообщается на официальном портале регионального правительства.
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Политика
Юлия Тимошенко унизила Вакарчука в прямом эфире
Во время обсуждения очередного проекта по построению светлого будущего для граждан Украины лидер партии «Голос», певец Святослав Вакарчук, не смог ответить на прямой вопрос Тимошенко, сколько жители «незалежной» ежемесячно платят за газ.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти
Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 15:35
Происшествия
На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино
Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено в 20:09
Происшествия
В Канаде разбился самодельный вертолет
В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 21:54
Происшествия
Пятиэтажку в Коврове Владимирской области, в которой взорвался газ, обследуют диагностическим комплексом «Струна»
Пятиэтажку в Коврове Владимирской области, в которой утром взорвался газ, обследуют диагностическим комплексом "Струна".
Обновлено в 12:31
Футбол
Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай
В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.
Обновлено в 17:30
Наука
Нейроны зрительной коры оказались универсальными
Эксперимент на макаках показал, что, вопреки общепринятой модели, цвет, форму и ориентацию видимых предметов обрабатывают одни и те же нейроны первичной зрительной коры головного мозга.
Обновлено 27 июня в 14:00
Хоккей
Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Гальченюка
Обновлено в 20:22
Музыка
Объявлены победители конкурса Чайковского
Обновлено 27 июня в 19:01
Армия и оружие
Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту
Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
Обновлено в 07:48
Общество
Япония вернулась к коммерческому лову китов
Обновлено в 21:42
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Технологии
Соавтор теории струн о боге, людских пороках и печальном будущем человечества
«Лента.ру» поговорила с Митио Каку о его жизненном пути, теории струн, будущем, конспирологии и боге.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено в 22:25
Происшествия
Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске
Обновлено в 21:28
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 22:41
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20
Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель на саммите "большой двадцатки" заметил растерянность немецкого лидера, перепутавшей место, где она должна была сесть.
Обновлено в 21:42
ЖКХ
Воду отключат в Благовещенске с 1 по 3 июля
Воду отключат с с 22 часов 1 июля до 24 часов 3 июля.
Обновлено в 22:08
Политика
Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.
Обновлено в 22:09
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено в 11:00
Общество
Дальневосточный медиафорум собрал журналистов со всей страны
Вчера в Якутске начал работу II Дальневосточный медиафорум.
Обновлено в 20:30
Авто
Шеф-дизайнер BMW заступился за новую решетку в 7-Series
Шеф-дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк пояснил их появление различающимися предпочтениями потребителей Он пожаловался австралийскому изданию Motoring на критику обновленной BMW 7-Series из-за увеличившейся в размерах радиаторной решетке и объяснил причину их появления.
Обновлено в 03:28
Политика
Путин потребовал организовать выплаты пострадавшим в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области без лишних формальностей.
Обновлено в 17:19
Общество
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей
Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц.
Обновлено в 23:01
Хоккей
«Оттава» заинтересована в Никите Зайцеве
"Оттава" заинтересована в российском защитнике "Торонто" Никите Зайцеве.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Жасмин пока не хочет, чтобы ее 21-летний сын работал
Многодетная мама певица Жасмин, как и многие звездные родители немало времени и постов в социальной сети Instagram уделяет рассказам, советами или рассуждениям о воспитании детей.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
Климова ушла в отрыв после развода
Обновлено в 09:37