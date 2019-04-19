МЧС: от пожаров в Забайкалье пострадали не менее 17 человекТК Звезда вчера в 15:36

Количество пострадавших от природных пожаров в Забайкальском крае выросло до 17 человек. По меньшей мере 17 человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

МЧС: от пожаров в Забайкалье пострадали не менее 17 человек

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