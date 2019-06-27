Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в СочиИзвестия 06:46
В Сочи правоохранители задержали Виталия Никифорова, которого в июне сфотографировали на месте смертельной аварии в регионе. Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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с чего всё началось
Полиция задержала в Сочи находящегося в федеральном розыске человека, которого жители Кущевки приняли за умершего бандита Сергея Цапка, сообщил РИА Новости в четверг представитель прокуратуры Краснодарского края.РИА Новости05:59
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Происшествия
В Белгородской области мужчина расстрелял четырёх человек
В Алексеевском межрайонном следственном отделе СУСК по Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двоих жителей Алексеевского района 1947 и 2008 года рождения.
Обновлено в 04:59
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Происшествия
СК возбудил дело о грязной нефти по жалобе «дочки» «Роснефти»
Почему "Роснефть" инициировала уголовное дело В деле о грязной нефти, попавшей в экспортный трубопровод "Дружба" в апреле 2019 года, появились новые пострадавшие.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Возбуждено дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
В Москве простились с актрисой Аллой Покровской
Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, которая умерла 25 июня на 82-м году жизни, завершилось в Московском художественном театре имени Чехова.
Обновлено в 05:54
Футбол
Россия разгромила Украину на Европейских играх
Сборная России по пляжному футболу смогла обыграть национальную команду Украины в заключительном матче группового этапа II Европейских игр.
Обновлено в 10:49
Музыка
Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Впервые раскрыты характеристики «Сармата»
Обновлено в 11:57
Единоборства
ММА. Допинг-проба Ивана Штыркова лишила его контракта с UFC
Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC расторгла контракт с российским бойцом Иваном Штырковым.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Источник назвал обвинения России в сбоях GPS в Израиле «фейком»
Российский представитель назвал "фейковой новостью" появившиеся в СМИ сообщения о причастности РФ к сбоям GPS-навигации в воздушном пространстве Израиля.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Директор Алибасова признался, история с отравлением была «спектаклем»
Всё, что происходило последний месяц с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым — от начала и до конца можно назвать самым настоящим спектаклем для телезрителей.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии
Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26
Автоспорт
Гасли не обеспокоен разговорами о своей замене в «Ред Булл»
Обновлено в 08:37
Общество
Nike отменила продажу в Китае лимитированной коллекции обуви
В прошлом году Mercedes-Benz делал это дважды – после того, как процитировал Далай Ламу в публикации в Instagram, а компания GAP была вынуждена извиняться из-за фото футболки с картой Китая, на которой не было Тайваня, Тибета и Южно-китайского моря.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
Суд продлил арест Арашуковых на три месяца
Обновлено в 10:48
Футбол
«ПСЖ» предложил Паредеса «Милану» и «Интеру»
Обновлено в 12:37
Футбол
Бузова проживёт 48 часов как футболист «Барселоны»
Обновлено в 08:10
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено в 09:40
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12
Кино
Скончался актер Макс Райт из сериала «Альф»
В США скончался Макс Райт - актер, ставший известным благодаря популярному сериалу 80-х "Альф".
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли планы по защите от российских крылатых ракет
США рассматривают варианты использования систем ПРО и обычных неядерных вооружений для защиты от российских крылатых ракет.
Обновлено в 10:39
Авто
В Россию возвращаются автомобили Ravon
Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено вчера в 05:51
Футбол
Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Экономика
ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»
Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
Обновлено в 10:43
Транспорт
Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Происшествия
В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке
Пожар начался с площади в 300 квадратных метров: загорелась кровля склада на волгоградском оптово-торговом рынке.
Обновлено в 11:45