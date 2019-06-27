Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в СочиИзвестия 06:46
В Сочи правоохранители задержали Виталия Никифорова, которого в июне сфотографировали на месте смертельной аварии в регионе. Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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с чего всё началось
Полиция задержала в Сочи находящегося в федеральном розыске человека, которого жители Кущевки приняли за умершего бандита Сергея Цапка, сообщил РИА Новости в четверг представитель прокуратуры Краснодарского края.РИА Новости05:59
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Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика
Зеленский потребовал объяснений от Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:37
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Происшествия
СК возбудил дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
Памфилова не исключила отмены муниципальных выборов в Петербурге
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова не исключила, что муниципальные выборы в Петербурге могут отменить.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае
В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144 "Орлан") будет спущен на воду на заводе "Севмаш" в 2021 году, а на рубеже 2022-23 годов его передадут ВМФ РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Экономика
Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»
Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
Обновлено в 07:14
Наука
Получены первые 3D-снимки неизвестного здания под крепостью в Дербенте
Пока ученые склоняются к версии, что это древнейший в стране и один из древнейших в мире христианских храмов, который был засыпан арабами после захвата Дербента примерно в 700 году нашей эры.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Политика
В МИДе ответили на продление санкций ЕС против России
В МИДе санкции против России считают незаконными, а продление экономических ограничений против страны, о чем сегодня сообщил Евросоюз, — «неконструктивными играми».
Обновлено в 09:59
Общество
Три четверти бизнесменов не успели поставить онлайн-кассы к 1 июля
«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив
Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.
Обновлено в 04:38
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске
Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.
Обновлено в 07:04
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Политика
В Кремле сообщили о деталях встречи Путина и Трампа на саммите G20
Обновлено вчера в 13:04
Политика
В Сербии открыли мемориальную доску к 20-летию российского госпиталя
Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян и министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович открыли в городе Прокупле мемориальную доску, посвященную 20-летию развертывания госпиталя МЧС РФ во время бомбардировок НАТО Югославии.
Обновлено в 10:04
Общество
Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала молодых девушек сначала рожать, а потом получать образование, сообщает «Зебра-ТВ».
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Культура
Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке
Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
Обновлено в 07:12
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Магуайра
Лисы хотят выручить продажи игрока 113 млн евро. Отмечается, что МЮ не планирует тратить такую сумму на одного игрока, и выбыл из борьбы.
Обновлено в 05:48
Энергетика
Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России
Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Теннис
Карловский в пяти сетах проиграл в финале квалификации Уимблдона
Российский теннисист Евгений Карловский не сумел пробиться в основную сетку Уимблдона.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Полиция отчиталась о задержании людей, которые облили фекалиями сборщиков подписей за выдвижение Любови Соболь
Три молодых и неработающих человека в возрасте от 20 до 26 лет свои действия объяснили тем, что поспорили между собой, кто обольет волонтера разведенным лошадиным навозом.
Обновлено в 10:03