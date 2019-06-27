Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в СочиИзвестия 06:46

В Сочи правоохранители задержали Виталия Никифорова, которого в июне сфотографировали на месте смертельной аварии в регионе. Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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с чего всё началось

В Сочи задержали вора, которого приняли за Цапка

Полиция задержала в Сочи находящегося в федеральном розыске человека, которого жители Кущевки приняли за умершего бандита Сергея Цапка, сообщил РИА Новости в четверг представитель прокуратуры Краснодарского края.
РИА Новости05:59

Подробнее о событии

В Краснодарском крае задержали «воскресшего Сергея Цапка»

Кубанские новости06:29

В Сочи задержали «воскресшего» главаря «банды Цапков»

РБК06:38

В Сочи задержали мужчину, которого ранее приняли за «воскресшего» Цапка

КП - Кубань06:42

В Сочи задержали вора — «двойника» Цапка

Кубань 2406:38

В Сочи задержан «двойник» Сергея Цапка

Интерфакс07:34

Полиция Кубани задержала мужчину, похожего на Сергея Цапка

ТАСС06:22

В Сочи задержали вора, которого приняли за Цапка

РИА Новости05:59
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Происшествия

Полиция отчиталась о задержании людей, которые облили фекалиями сборщиков подписей за выдвижение Любови Соболь

Три молодых и неработающих человека в возрасте от 20 до 26 лет свои действия объяснили тем, что поспорили между собой, кто обольет волонтера разведенным лошадиным навозом.
Обновлено в 10:03
Политика

Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков

Президент Украины добавил, что МИД не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам.
Обновлено в 09:45
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика

Названа запланированная продолжительность встречи Путина и Трампа

Обновлено в 11:12
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Музыка

Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан в Facebook.
Обновлено вчера в 19:46
Политика

Президент Туниса оказался на грани смерти

Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов»

Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144 "Орлан") будет спущен на воду на заводе "Севмаш" в 2021 году, а на рубеже 2022-23 годов его передадут ВМФ РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 03:34
Политика

Врачи назвали возможные диагнозы трясущейся Меркель

Немецкий врач общей практики и окружной председатель Баварской ассоциации врачей Якоб Бергер оценил здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель, которая начала сильно дрожать на мероприятии с участием президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 08:13
Футбол

В ФНЛ тоже ввели лимит на легионеров в заявке

«С сезона-2020/21 в ФНЛ будет ограничение в 4 легионера в заявке, количество иностранцев на поле перестанет регулироваться», – заявил Ефремов.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

PR-директор Алибасова рассказал о «затяжном сериале» с отравлением

Шоу с продолжением назвал историю с отравлением Бари Алибасова его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:06
Футбол

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Спорт

Памела Андерсон обвинила футболиста Рами в домашнем насилии

Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

Елена Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной

Обновлено в 09:08
Политика

Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подала на развод

Сегодня Алена сообщила, что подала заявление на развод 26 июня. Она надеется сохранить дружбу с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Суд продлил арест Арашукову на три месяца

Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:07
Кино

Скончался актер Макс Райт из сериала «Альф»

В США скончался Макс Райт - актер, ставший известным благодаря популярному сериалу 80-х "Альф".
Обновлено в 03:03
Общество

Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Авто

Назван средний годовой пробег автомобилей в России

Обновлено в 08:12
Политика

На борту самолета президента Бразилии обнаружили 40 кг кокаина

Обновлено в 08:25
Происшествия

В Волгограде загорелся строительный рынок

В Советском районе Волгограда на одном из строительных рынков вспыхнул пожар.
Обновлено в 10:12
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Стали известны характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики, сообщает корреспондент РИА Новости с форума "Армия-2019".
Обновлено в 11:15
Происшествия

Появилось видео момента крушения АН-24 в Бурятии

В Бурятии 2 человека — командир и бортмеханик самолёта — погибли и 7 пассажиров пострадали во время аварийной посадки Ан-24 а/к Ангара.
Обновлено в 02:45
Политика

В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера

В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Общество

Forbes составил рейтинг лучших российских вузов

Обновлено в 03:26
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика

Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ

Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
Обновлено в 07:42
Экономика

ЦБ ожидает роста зарплат в России во II-III кварталах

Рост зарплат в России во II-III кварталах 2019 года может составить около 2% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 10:31
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Сергей Викторович Цапок
Лидер организованной преступной группировки в России, осуждённый к пожизненному заключению за организацию массового убийства и двух других расследованных убийств в Кущёвском районе Краснодарского края, кандидат социологических наук, бывший депутат Совета муниципального образования Кущёвский район.
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