Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в СочиИзвестия 06:46
В Сочи правоохранители задержали Виталия Никифорова, которого в июне сфотографировали на месте смертельной аварии в регионе. Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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с чего всё началось
Полиция задержала в Сочи находящегося в федеральном розыске человека, которого жители Кущевки приняли за умершего бандита Сергея Цапка, сообщил РИА Новости в четверг представитель прокуратуры Краснодарского края.РИА Новости05:59
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Происшествия
Полиция отчиталась о задержании людей, которые облили фекалиями сборщиков подписей за выдвижение Любови Соболь
Три молодых и неработающих человека в возрасте от 20 до 26 лет свои действия объяснили тем, что поспорили между собой, кто обольет волонтера разведенным лошадиным навозом.
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Политика
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Президент Украины добавил, что МИД не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам.
Обновлено в 09:45
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
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Музыка
Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан в Facebook.
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Президент Туниса оказался на грани смерти
Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
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Армия и оружие
В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144 "Орлан") будет спущен на воду на заводе "Севмаш" в 2021 году, а на рубеже 2022-23 годов его передадут ВМФ РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 03:34
Политика
Врачи назвали возможные диагнозы трясущейся Меркель
Немецкий врач общей практики и окружной председатель Баварской ассоциации врачей Якоб Бергер оценил здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель, которая начала сильно дрожать на мероприятии с участием президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 08:13
Футбол
В ФНЛ тоже ввели лимит на легионеров в заявке
«С сезона-2020/21 в ФНЛ будет ограничение в 4 легионера в заявке, количество иностранцев на поле перестанет регулироваться», – заявил Ефремов.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
PR-директор Алибасова рассказал о «затяжном сериале» с отравлением
Шоу с продолжением назвал историю с отравлением Бари Алибасова его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:06
Футбол
Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Спорт
Памела Андерсон обвинила футболиста Рами в домашнем насилии
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Елена Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Обновлено в 09:08
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
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Шоу-бизнес
Алена Водонаева подала на развод
Сегодня Алена сообщила, что подала заявление на развод 26 июня. Она надеется сохранить дружбу с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Суд продлил арест Арашукову на три месяца
Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:07
Кино
Скончался актер Макс Райт из сериала «Альф»
В США скончался Макс Райт - актер, ставший известным благодаря популярному сериалу 80-х "Альф".
Обновлено в 03:03
Общество
Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Волгограде загорелся строительный рынок
В Советском районе Волгограда на одном из строительных рынков вспыхнул пожар.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Стали известны характеристики баллистической ракеты «Сармат»
Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики, сообщает корреспондент РИА Новости с форума "Армия-2019".
Обновлено в 11:15
Происшествия
Появилось видео момента крушения АН-24 в Бурятии
В Бурятии 2 человека — командир и бортмеханик самолёта — погибли и 7 пассажиров пострадали во время аварийной посадки Ан-24 а/к Ангара.
Обновлено в 02:45
Политика
В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера
В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Обновлено в 03:26
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика
Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
Обновлено в 07:42
Экономика
ЦБ ожидает роста зарплат в России во II-III кварталах
Рост зарплат в России во II-III кварталах 2019 года может составить около 2% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 10:31