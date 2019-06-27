Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в СочиИзвестия 06:46
В Сочи правоохранители задержали Виталия Никифорова, которого в июне сфотографировали на месте смертельной аварии в регионе. Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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с чего всё началось
Полиция задержала в Сочи находящегося в федеральном розыске человека, которого жители Кущевки приняли за умершего бандита Сергея Цапка, сообщил РИА Новости в четверг представитель прокуратуры Краснодарского края.РИА Новости05:59
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Общество
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Происшествия
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Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".
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Экономика
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Обновлено в 06:38
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Политика
В Кремле назвали снятие неприкосновенности с Атамбаева делом Киргизии
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Обновлено в 06:52
Происшествия
Пассажир Ан-24 рассказал о панике на борту во время аварийной посадки
Семнадцатилетний пассажир, летевший к родственникам в Северобайкальск на совершившем аварийную посадку Ан-24, рассказал, что происходило на борту самолета во время его остановки, пишет РИА новости.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Кузбассе ребёнка госпитализировали после падения с батута
В Новокузнецке четырёхлетий мальчик попал в больницу после падения с батута вниз головой. Ребёнок получил тяжёлую травму.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Польше начали искать Янтарную комнату в ранее неизвестном тоннеле
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Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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Общество
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Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:36
Общество
Россияне назвали главную черту идеального работодателя
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Общество
Стало известно, когда в Москву вернется тепло
Тепло после череды затяжных дождей вернется в столичный регион в понедельник.
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Армия и оружие
Украинские военные начали отвод подразделений в станице Луганской
Обновлено вчера в 07:55
Путешествия
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В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
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Путин пообещал рост соцгарантий военных и правоохранителей
Государство продолжит развитие системы социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.
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Армия и оружие
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Авто
В России стартовали продажи Lamborghini Huracan Evo
Модель Huracan Evo из «младшей» линейки Lamborghini представляет собой техническую эволюцию суперкара Huracan Performante 2017 года, известного тем, что он перебил рекорд Нюрбургринга для серийных автомобилей, проехав круг за 6 минут 52 секунды и отвоевав у супергибрида Porsche 918 Spyder пять секунд.
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Кино
Звезды «Игры престолов» пришли в ужас от себя в первом сезоне
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