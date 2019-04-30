Принято решение об увеличении военного контингента США в ПольшеГазета.Ru вчера в 14:52

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире местного телевидения заявил, что США нарастят численность войск в стране, соответствующее решение принято. Об этом сообщает РИА "Новости". Он добавил, что в настоящий момент стороны обсуждают детали этого соглашения.

Принято решение об увеличении военного контингента США в Польше

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