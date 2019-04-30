Армия и оружие

Принято решение об увеличении военного контингента США в ПольшеГазета.Ru вчера в 14:52

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире местного телевидения заявил, что США нарастят численность войск в стране, соответствующее решение принято. Об этом сообщает РИА "Новости". Он добавил, что в настоящий момент стороны обсуждают детали этого соглашения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в стране

РБКвчера в 16:01

Пентагон: дискуссия по расширению военного присутствия США в Польше еще продолжается

ТАССвчера в 15:54

Польша договорилась с США увеличить численность американских войск в стране

РИА Новостивчера в 14:39

Пентагон: США и Польша не заключили соглашение об увеличении американских войск

RT на русскомвчера в 16:11

Пентагон ведёт переговоры по увеличению американского военного присутствия в Польше

Эхо Москвывчера в 16:01

В Польше станет больше американских военных

Российская газетавчера в 15:00

Пентагон уточнил планы по наращиванию войск в Польше

Газета.Ruвчера в 16:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

В ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Авто

Концепт гиперкара от Alfa Romeo представлен на рендерах в Сети

Изображение концепткара LEA от Alfa Romeo прекрасно сочетает в себе ретро-стиль и современные технологии.
Обновлено вчера в 10:27
Космос

«Хаббл» обнаружил среди звезд неожиданно сложные молекулы

Само по себе открытие крайне важно, поскольку доказывает, что молекулы столь сложных углеродов могут существовать в пространстве среди звезд – хотя никто и не знает, как именно она туда попала.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Трамп хочет ужесточить систему предоставления убежища мигрантам

Американский президент Дональд Трамп хочет ввести плату за предоставление гуманитарного убежища в США.
Обновлено в 02:29
Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Общество

Император Японии сегодня отречется от престола

Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты

Беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro поступят в продажу 3 мая

Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

Минниханов после пожара в Актаныше поручил проверить все школы

Глава РТ Рустам Минниханов поручил провести проверку пожарной безопасности в школах и детсадах республики после пожара в Актнашышском районе.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину

Обновлено в 02:41
Космос

В Университете Пердью начата разработка обитаемого модуля для Марса

Обновлено в 03:31
Авто

Названы причины ажиотажного спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Марка Datsun, принадлежащая концерну Nissan, вывела на рынок «внедорожный» компактвэн Datsun Cross весной 2018 года.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено вчера в 02:30
Экономика

Потенциальных граждан-банкротов в России стало меньше

В России стало меньше физлиц — потенциальных банкротов.
Обновлено вчера в 15:00
Авто

Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Политика

В России может появиться «список Бутиной»

В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж

Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес

Алсу впервые вышла в свет после скандала на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:16
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта.
Обновлено вчера в 19:47
Космос

NASA сообщило о неполадках с электроснабжением на МКС

Обновлено в 03:38
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курс рубля на открытии торгов снижается по отношению к доллару и евро. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:14
Футбол

Андре Виллаш-Боаш: «Всегда буду благодарен Семаку»

Сергей продуманно строил свою карьеру. И достиг должности главного тренера, скопив опыт сначала как игрок, а затем как верный помощник.
Обновлено вчера в 17:15
Общество

Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов

Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Виктория Боня назвала основные правила красивой женщины

Обновлено в 00:51
Экономика

«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР

«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Гаджеты

Платную подписку на Spotify оформило рекордное число пользователей

Музыкальный сервис Spotify преодолел отметку в 100 миллионов платных подписок, что на данный момент является рекордным показателем среди музыкальных сервисов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи «квадратов»

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров, открытым пламенем, есть угроза распространения, сообщили в ГУ МЧС.
Обновлено в 02:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное