Армия и оружие
Принято решение об увеличении военного контингента США в ПольшеГазета.Ru 14:52
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире местного телевидения заявил, что США нарастят численность войск в стране, соответствующее решение принято. Об этом сообщает РИА "Новости". Он добавил, что в настоящий момент стороны обсуждают детали этого соглашения.
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Сейчас мы договариваемся о деталях. Мы находимся на хорошей дороге, чтобы еще в этом году закончить переговоры успехом.
— Мариуш Блащак, польский политикАргументы недели 15:30
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