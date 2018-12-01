Футбол

Принято решение о проведении матча между «Енисеем» и «Ахматом»
Газета.Ru
05:49

Матч 16-го тура чемпионата России между красноярским "Енисеем" и грозненским "Ахматом" состоится 1 декабря, как и было запланировано, сообщает "Советский спорт". Как передает пресс-служба "Енисея" в твиттере, после замера температуры градусник показал минус 13,9 градусов.
Газета.Ru05:49

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Городские новости. Красноярск29 ноября в 19:47
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