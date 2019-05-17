Политика
Принято решение о членстве России в ПАСЕОбщественное телевидение России 12:53
В комитете министров Совета Европы заявили, что все участники этой организации имеют равные права на работу в Парламентской ассамблее. В заседании принял участие и глава МИД России Сергей Лавро. По его словам, теперь права наших депутатов на участие в саммитах ПАСЕ могут быть восстановлены.
Читать в источнике
Оценить122
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Происшествия
МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.
Обновлено в 15:41
Музыка
Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
«Омолодившуюся» Марию Погребняк сравнили с дочерью Аллы Пугачевой
Другие сравнили «помолодевшую» Погребняк с наследницей Аллы Пугачевой — Лизой.
Обновлено в 12:56
Происшествия
«Яндекс» отрицает запрет сотрудникам на полеты на SSJ 100
«Яндекс» отрицает ограничения, касающиеся полетов на Sukhoi Superjet 100 для своих сотрудников.
Обновлено в 13:51
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 3 получит новый дизайн и экономичный мотор
«Провалившись» на домашнем рынке в январе-апреле 2019 года (продажи рухнули на 59%), компактный кроссовер Chery Tiggo 3 готовится к обновлению.
Обновлено в 08:56
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Политика
Коломойский объяснил возвращение на Украину
По словам Коломойского, решение о возвращении не связано с его отношениями с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:40
Экономика
Доля безналичных платежей в России выросла до 49,4%
Доля безналичных расчетов в России в первом квартале 2019 года увеличилась на 5,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 49,4% от общих расходов граждан, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 04:17
Происшествия
СК выяснит, как на свалке под Мурманском оказались воинские надгробия
В Мурманской области следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения свалки воинских надгробий, обнаруженной в столице Заполярья.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Кино
Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
У Роберта Паттинсона появился шанс отправить в забвение образ влюбленного вампира Эдварда из «Сумерек».
Обновлено в 11:12
Политика
Пять президентов подтвердили участие в инаугурации Зеленского
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Экономика
В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".
Обновлено в 15:22
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали руководство ХК «Торпедо»
Год назад просроченная кредиторская задолженность клуба достигла почти полумиллиарда рублей Следователи задержали руководителей местного хоккейного клуба "Торпедо" – исполнительного директора Сергея Малютина и финансового директора Наталью Ерёмину в качестве подозреваемых.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Москве пожарные спасли 15 человек из горящего дома
На севере Москвы произошел пожар в 12-этажном жилом доме.
Обновлено в 13:49
Политика
Пушилин рассказал об ажиотаже на паспорта ДНР
Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:12
Энергетика
Газпром открыл два новых месторождения с запасами газа на Ямале
Российская энергетическая компания ПАО «Газпром» открыла два новых месторождения газа с запасами более 500 миллиардов кубов, передает ТАСС.
Обновлено в 10:34
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Медведев заявил о деградации системы домов престарелых в России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по реализации федерального проекта «Старшее поколение» заявил, что система домов престарелых в стране деградировала и требует полной реформации.
Обновлено в 10:58
Игры
Закрытое тестирование Code Vein пройдёт с 30 мая по 3 июня
Bandai Namco сообщила, что закрытое тестирование Code Vein на консолях начнётся 30 мая в 06:00 по московскому времени и продлится до десяти утра 3 июня.
Обновлено в 10:37
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах
Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео
В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.
Обновлено в 11:03
Общество
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено в 12:09
Здоровье
Волгоградцев 18 мая приглашают проверить свое здоровье
В субботу, 18 мая, в рамках ежемесячной профилактической акции жители Волгограда смогут бесплатно пройти диспансеризацию выходного дня.
Обновлено в 07:15