Принято решение о членстве России в ПАСЕОбщественное телевидение России 12:53

В комитете министров Совета Европы заявили, что все участники этой организации имеют равные права на работу в Парламентской ассамблее. В заседании принял участие и глава МИД России Сергей Лавро. По его словам, теперь права наших депутатов на участие в саммитах ПАСЕ могут быть восстановлены.

Принято решение о членстве России в ПАСЕ

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