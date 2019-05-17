Политика

Принято решение о членстве России в ПАСЕОбщественное телевидение России 12:53

В комитете министров Совета Европы заявили, что все участники этой организации имеют равные права на работу в Парламентской ассамблее. В заседании принял участие и глава МИД России Сергей Лавро. По его словам, теперь права наших депутатов на участие в саммитах ПАСЕ могут быть восстановлены.
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Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии. С 14 марта 2018 министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГ в региональном парламенте Саара с 1999 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
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