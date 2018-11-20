Экономика
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении пакет законов, согласно которым Внешэкономбанк переименован в госкорпорацию развития «ВЭБ.РФ», а также наделен новыми функциями.
Коммерсантъ05:15
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Экономика
Владелец сети гипермаркетов Castorama принял решение покинуть рынок РФ
Британская компания-ритейлер Kingfisher, которая владеет сетью гипермаркетов Castorama, приняла решение уйти с ряда рынков, в том числе из РФ, сообщила компания в среду.
Обновлено в 05:22
Экономика
Набиуллина заявила о необходимости умеренно жесткой политики ЦБ
Председатель ЦБ отметила, что «выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания».
Обновлено в 04:24
Энергетика
Цены на нефть начали восстанавливаться после обвала накануне
Цены на нефть эталонных марок пытаются отыграть падение накануне, вызванное неопределенностью в отношении планов ОПЕК относительно сокращения добычи.
Обновлено в 04:19
Экономика
Госдума приняла в третьем чтении поправки к бюджету РФ на 2018 год
Госдума приняла в третьем чтении поправки к бюджету РФ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
Обновлено в 05:20
Экономика
ЦБ сообщил о проблемах в работе с китайскими банками из-за санкций
"Несмотря на широкую корреспондентскую сеть и рост объемов расчетов в национальных валютах, есть круг проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России", - сказал Данилов в ходе конференции "Российский рынок капитала".
Обновлено в 05:05
Экономика
Розничная продажа алкоголя в России за 10 месяцев выросла почти на 10%
Розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива, сидра и медовухи) в России с января по октябрь 2018 года выросла на 9,7% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года и составила 166,7 млн декалитров, сообщили «Интерфаксу» в Национальном союзе защиты прав потребителей.
Обновлено в 05:18
Экономика
В России введут маркировку черной икры
В октябре этого года к идее вернулись: как сообщал Шестаков, маркировка черной икры и осетровых обсуждалась с Минпромторгом — маркировка может появиться уже в 2019–2020 годах.
Обновлено в 04:53
Энергетика
«Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США
С января по октябрь «Газпром» поставил в Европу в сто раз больше трубопроводного газа, чем США сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:01
Экономика
Reuters сокращает сотрудников российского подразделения
Информационное агентство Reuters сокращает сотрудников в российском подразделении, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к агентству.
Обновлено в 05:02
Экономика
Руководитель ФНС: Пресловутого давления налоговой службы не существует
Стратегия ФНС, о которой восемь лет назад недавно возглавивший службу Михаил Мишустин рассказывал «Ведомостям», казалась смесью утопии и невыполнимых обещаний.
Обновлено в 05:09
Экономика
Объем российского рынка интернет-коммерции составляет 2 трлн рублей
Объем рынка электронной коммерции в России составляет 2 трлн рублей, сообщил на открытии Российской интернет-недели директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.
Обновлено в 05:10
Финансы
«РусГидро» разместила евробонды на 15 млрд руб
Холдинг «РусГидро» разместил рублевые еврооблигации на 15 млрд руб. со сроком погашения в январе 2022 года.
Обновлено в 05:21
Экономика
«Ъ»: онлайн-экспортеры предложили упростить продажи за рубеж из России
Компании eBay, Ozon, Farfetch, DHL и Российский экспортный центр (РЭЦ) ведут разработку законопроекта об усовершенствовании процедуры экспорта из России, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в отрасли.
Обновлено в 04:59
Энергетика
«Газпром» сократил инвестиции в «Северный поток-2» на 2018 год
Согласно материалам российского газового холдинга, в 2018 году «Газпром» планирует инвестировать в проект газопровода «Сила Сибири» 219,038 млрд руб. (против 217,988 млрд руб. в прежней версии).
Обновлено в 05:12
Экономика
Товарооборот России и ЮАР вырос за год более чем на четверть
«В 2018 году объём российско-южноафриканского товарооборота по сравнению с 2017 годом вырос на 26% и составил 797 миллионов долларов», - сказал Кабылкин, выступая на заседании межправкомиссии.
Обновлено в 05:01