Экономика
Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьямАМИТЕЛ 15:27
Госдума 19 июня 2019 года в окончательном чтении приняла закон о выплате семьям при рождении у них третьего или последующего ребенка будут выделяться 450 тысяч рублей для погашения ипотечной задолженности.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке документа на сайте нижней палаты парламента.Коммерсантъ08:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Жириновский предложил выплачивать по 450 тысяч рублей многодетным семьям переселенцев
Парламентская газета06:08
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
Экономика
В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США
Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено в 18:26
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Транспорт
В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили
В Москве на дорогах общего пользования началось тестирование беспилотных автомобилей, сообщили «Известиям» в среду, 19 июня, несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 15:30
Политика
Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17
Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.
Обновлено в 14:40
Футбол
Андре Шюррле может продолжить карьеру в России
Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.
Обновлено в 13:53
Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Наука
Полтора миллиона лет назад в Арктике жили древние гиены
Найдены останки древних гиен, живших в Арктике во времена ледникового периода, примерно полтора миллиона лет назад.
Обновлено вчера в 15:11
Игры
Alpha Protocol больше не продаётся в Steam
Обновлено в 13:32
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Политика
В посольстве России в США оценили приговор россиянину Олегу Тищенко
Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко вынесен судом США по надуманному обвинению, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Обновлено в 18:45
Энергетика
Приемный терминал «Турецкого потока» построен на 80%
Обновлено в 11:51
Футбол
В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022
По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): миллионы мух захватили российский поселок (Ilta-Sanomat)
Мухи, «захватившие» поселок Лазоревый в Свердловской области, вероятно, являются трупными мухами.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 12:58
Общество
Миллион за бесполезную профессию. В Челябинске стартует приемная компания в вузы
Завтра в челябинских вузах стартует приемная кампания.
Обновлено в 10:10
Гаджеты
Опубликован сравнительный рендер iPhone 2020 и iPhone XS
Латвийский дизайнер Вениамин Гескин поделился сравнительным изображением, на котором показан самый больший iPhone 2020 года и самый маленький.
Обновлено в 14:56
Кино
Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры
Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
Обновлено в 17:41
Здоровье
Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам
В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
Обновлено в 06:04
Экономика
Пособие на детей вырастет до прожиточного минимума
18 июня 2019 года стало известно о намерении правительства РФ повысить пособие на детей в возрасте с полутора до трёх лет с 50 рублей до прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания (в среднем 10 тысяч рублей).
Обновлено в 00:41
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне
Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила ключевую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Транспорт
Новые вагоны получит метро Петербурга
Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Метро в Санкт-Петербурге активно развивается в последние годы, появились новые станции и новые линии, начинают появляться и современные составы с максимальным комфортом для пассажиров.
Обновлено в 05:36
Кино
«Загадочное убийство» установило рекорд на Netflix
Обновлено в 19:41
Политика
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32