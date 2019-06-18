Экономика

Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьямАМИТЕЛ 15:27

Госдума 19 июня 2019 года в окончательном чтении приняла закон о выплате семьям при рождении у них третьего или последующего ребенка будут выделяться 450 тысяч рублей для погашения ипотечной задолженности.
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке
 документа на сайте нижней палаты парламента.
Коммерсантъ08:38

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Многодетным семьям помогут с оплатой ипотеки

Государственная Дума РФ10:51

Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъ08:38

Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям

РИА Новости05:57

Госдума приняла закон о компенсациях многодетным семьям ипотечных кредитов

Интерфакс06:08

Госдума приняла в III чтении законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

ТАСС05:48

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Агентство Москва05:33

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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
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