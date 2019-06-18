Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьямАМИТЕЛ 15:27

с чего всё началось

Госдума 19 июня 2019 года в окончательном чтении приняла закон о выплате семьям при рождении у них третьего или последующего ребенка будут выделяться 450 тысяч рублей для погашения ипотечной задолженности.

Экономика В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.

Общество Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину «В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.

Политика США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество» США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.

Транспорт В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили В Москве на дорогах общего пользования началось тестирование беспилотных автомобилей, сообщили «Известиям» в среду, 19 июня, несколько источников, знакомых с ситуацией.

Политика Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17 Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.

Футбол Андре Шюррле может продолжить карьеру в России Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.

Общество Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.

Наука Полтора миллиона лет назад в Арктике жили древние гиены Найдены останки древних гиен, живших в Арктике во времена ледникового периода, примерно полтора миллиона лет назад.

Происшествия После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".

Политика В посольстве России в США оценили приговор россиянину Олегу Тищенко Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко вынесен судом США по надуманному обвинению, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Футбол В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022 По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.

Происшествия Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.

Гаджеты Опубликован сравнительный рендер iPhone 2020 и iPhone XS Латвийский дизайнер Вениамин Гескин поделился сравнительным изображением, на котором показан самый больший iPhone 2020 года и самый маленький.

Кино Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.

Здоровье Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.

Экономика Пособие на детей вырастет до прожиточного минимума 18 июня 2019 года стало известно о намерении правительства РФ повысить пособие на детей в возрасте с полутора до трёх лет с 50 рублей до прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания (в среднем 10 тысяч рублей).

Политика Порошенко создал новый «спецназ» против РФ Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.

Финансы ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила ключевую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых.

Транспорт Новые вагоны получит метро Петербурга Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Метро в Санкт-Петербурге активно развивается в последние годы, появились новые станции и новые линии, начинают появляться и современные составы с максимальным комфортом для пассажиров.