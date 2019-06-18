Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьямГосударственная Дума РФ вчера в 05:32

с чего всё началось

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 19 июня, приняла в третьем, окончательном чтении закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».

Общество Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.

Происшествия В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.

Шоу-бизнес Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.

Общество Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Происшествия Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Общество С Митрохина и Азара потребовали в суде по 1 млн рублей Хамовнический районный суд Москвы получил два иска о защите деловой репутации на общую сумму свыше 6 млн рублей, ответчиком по одному из них стал экс-лидер «Яблока» Сергей Митрохин, по другому – журналист и муниципальный депутат округа Хамовники Илья Азар, сообщил RNS пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

Политика Председателем Краснодарского краевого суда стал Шипилов Кандидатура Алексея Шипилова в качестве претендента на должность председателя Краснодарского краевого суда была рассмотрена Высшей квалификационной коллегией судей 11 февраля.

Футбол Андре Шюррле может продолжить карьеру в России Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.

Футбол Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком» Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.

Здоровье Летом детям не стоит использовать подгузники Материалы подгузников не предназначены для их долговременного ношения, подчеркивают медики, из-за перегрева тела у ребенка страдают многие органы.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Политика В госдепе США призвали Россию прекратить «ложь вокруг сбитого MH17» Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.

Политика WP узнала о связи бойфренда Бутиной с замгоссекретаря США Замгоссекретаря США Андреа Томпсон состояла в дружеских отношениях с экс-бойфрендом россиянки Марии Бутиной.

Происшествия На Кубани усилят меры безопасности на дорогах Главам муниципалитетов поручил провести внеочередные комиссии по обеспечению безопасности на дорогах.

Футбол Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки Сборная Аргентины по футболу сыграла вничью с командой Парагвая в матче второго тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в Бразилии.

Транспорт В Москве на два дня перекроют Ильинку из-за благоустройства Как уточнили в столичном департаменте капитального ремонта, в рамках комплексного благоустройства будет обустроена кабельная канализация и проложены сети водостока.

Происшествия В Татарстане двое детей погибли при пожаре в частном доме Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Бугульме в ночь на четверг, сообщает главное управление МЧС по Татарстану.

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.