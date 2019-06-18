Экономика
Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьямГосударственная Дума РФ вчера в 05:32
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 19 июня, приняла в третьем, окончательном чтении закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке документа на сайте нижней палаты парламента.Коммерсантъвчера в 08:38
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Госдума приняла закон о выплатах многодетным семьям для погашения ипотеки
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