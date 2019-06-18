Экономика
Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьямАМИТЕЛ 15:27
Госдума 19 июня 2019 года в окончательном чтении приняла закон о выплате семьям при рождении у них третьего или последующего ребенка будут выделяться 450 тысяч рублей для погашения ипотечной задолженности.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке документа на сайте нижней палаты парламента.Коммерсантъ08:38
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Жириновский предложил выплачивать по 450 тысяч рублей многодетным семьям переселенцев
Парламентская газета06:08
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