Экономика

Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьямАМИТЕЛ 15:27

Госдума 19 июня 2019 года в окончательном чтении приняла закон о выплате семьям при рождении у них третьего или последующего ребенка будут выделяться 450 тысяч рублей для погашения ипотечной задолженности.
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке
 документа на сайте нижней палаты парламента.
Коммерсантъ08:38

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Многодетным семьям помогут с оплатой ипотеки

Государственная Дума РФ10:51

Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям

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Агентство Москва05:33

Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

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