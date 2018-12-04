Общество

Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети
Lenta.ru
04:08

Законопроект, внесенный в мае группой депутатов во главе с Ириной Яровой и направленный на борьбу с колумбайн-сообществами в сети, принят в третьем окончательном чтении.
Lenta.ru04:08
Ирина Яровая
Наша задача как законодателей, вместе с правоохранителями, понимая эту тенденцию, действовать на опережение и создавать те механизмы, которые будут реально защищать жизнь наших детей.
— Ирина Яровая, российский политикЗакC.Ру 06:30
с чего всё началось

Принят закон, защищающий детей от попыток вовлечения в преступные сообщества

Поправки вносятся в Законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Их инициатором стала группа депутатов во главе с заместителем Председателя ГД Ириной Яровой.
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Ирина Яровая
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI и VII созывов, заместитель председателя Государственной думы с 5 октября 2016 года.
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