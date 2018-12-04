Общество
Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети
Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сетиLenta.ru04:08
Законопроект, внесенный в мае группой депутатов во главе с Ириной Яровой и направленный на борьбу с колумбайн-сообществами в сети, принят в третьем окончательном чтении.
Lenta.ru04:08
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Наша задача как законодателей, вместе с правоохранителями, понимая эту тенденцию, действовать на опережение и создавать те механизмы, которые будут реально защищать жизнь наших детей.
— Ирина Яровая, российский политикЗакC.Ру 06:30
с чего всё началось
Поправки вносятся в Законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Их инициатором стала группа депутатов во главе с заместителем Председателя ГД Ириной Яровой.Государственная Дума РФ03:03
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Принят закон, защищающий детей от попыток вовлечения в преступные сообщества
Государственная Дума РФ03:03
Госдума приняла закон о защите детей от опасной для жизни информации в интернете
Агентство Москва03:04
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
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