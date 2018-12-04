Общество
Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети
Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сетиLenta.ru04:08
Законопроект, внесенный в мае группой депутатов во главе с Ириной Яровой и направленный на борьбу с колумбайн-сообществами в сети, принят в третьем окончательном чтении.
Lenta.ru04:08
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Наша задача как законодателей, вместе с правоохранителями, понимая эту тенденцию, действовать на опережение и создавать те механизмы, которые будут реально защищать жизнь наших детей.
— Ирина Яровая, российский политикЗакC.Ру 06:30
с чего всё началось
По словам Ирины Яровой, инициатива позволит эффективно бороться с так называемыми колумбайн-сообществами (группы, которые пропагандируют жестокость, насилие и асоциальное поведение – прим. ред.).Государственная Дума РФ03:03
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Принят закон, защищающий детей от попыток вовлечения в преступные сообщества
Государственная Дума РФ03:03
Госдума приняла закон о защите детей от опасной для жизни информации в интернете
Агентство Москва03:04
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
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Общество
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Общество
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Министерство просвещения отреагировало на создание петербургским учеником "профсоюза школьников" и отметило, что поддерживает все созидательные инициативы учащихся.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала появление на бутылках со спиртными напитками надписи "Алкоголь убивает".
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Петербург намерен увеличить свою долю в компании «Метрострой»
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