Наконец, закон позволит не удалять интернет-страницы, содержащие опасный для детей контент, а прекращать к ним доступ. По замыслу авторов, это позволит органам следствия и полиции осуществить сбор и фиксацию необходимых доказательств в целях дальнейшего проведения расследования.

с чего всё началось

Наша задача как законодателей, вместе с правоохранителями, понимая эту тенденцию, действовать на опережение и создавать те механизмы, которые будут реально защищать жизнь наших детей.

Законопроект, внесенный в мае группой депутатов во главе с Ириной Яровой и направленный на борьбу с колумбайн-сообществами в сети, принят в третьем окончательном чтении.

Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети

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