Общество
Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети
Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сетиLenta.ru04:08
Законопроект, внесенный в мае группой депутатов во главе с Ириной Яровой и направленный на борьбу с колумбайн-сообществами в сети, принят в третьем окончательном чтении.
Lenta.ru04:08
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Наша задача как законодателей, вместе с правоохранителями, понимая эту тенденцию, действовать на опережение и создавать те механизмы, которые будут реально защищать жизнь наших детей.
— Ирина Яровая, российский политикТелеканал RTVI 05:17
с чего всё началось
Наконец, закон позволит не удалять интернет-страницы, содержащие опасный для детей контент, а прекращать к ним доступ. По замыслу авторов, это позволит органам следствия и полиции осуществить сбор и фиксацию необходимых доказательств в целях дальнейшего проведения расследования.Государственная Дума РФ03:03
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Принят закон, защищающий детей от попыток вовлечения в преступные сообщества
Государственная Дума РФ03:03
Госдума приняла закон о защите детей от опасной для жизни информации в интернете
Агентство Москва03:04
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 05:59, Ашберн
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Общество
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В Германии установили рождественскую елку из золотых монет
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Туристические автобусы‐амфибии протестируют в Москве в 2020 году
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