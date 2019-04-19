Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФРоссийская газета 05:25
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации. Пилот легкомоторного самолета - гражданин России и он вылетел из Тверской области. Напомним, инцидент произошел в четверг.
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Пилота экстренно посаженного под Псковом самолёта уличили в нарушении границы
Московский Комсомолец Псков05:09
В Псковской области перехвачен легкомоторный самолет-нарушитель
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