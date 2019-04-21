Общество
Принца Гарри и Меган Маркл хотят отправить с миссией в АфрикуWomanHit.ru 04:51
Герцог и герцогиня Сассекские рассматривают ЮАР и Малави в качестве места проживания Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут переехать в Африку, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
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