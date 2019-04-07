Принц Уильям прошел стажировку в британских спецслужбахРоссийская газета 01:03

Отмечается, что в первую неделю курса принц Уильям познакомился с работой службы внешней разведки МИ-6. Вторую неделю заняла стажировка в МИ-5, где он изучил методы работы по защите национальной безопасности, в частности, борьбы с угрозами терроризма. Заключительная неделя прошла в GCHQ.

Армия и оружие В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Валерия Золотухина В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.

Политика Немецкий депутат назвал Германию угрозой для НАТО Депутат Свободной демократической партии ФРГ Биджан Джир-Сарай назвал Германию угрозой для безопасности НАТО, так как Берлин не выполняет обязательств перед блоком, расходуя недостаточно средств на оборону.

Политика Штаб Зеленского обнародовал антикоррупционную программу Штаб кандидата в президента Украины Владимира Зеленского обнародовал программу по борьбе с коррупцией.

Общество Образовательный комплекс построят в Ивановском по просьбам жителей По программе реновации в Ивановском, помимо социальной инфраструктуры, возведут 20 домов общей площадью 314 тыс. кв. м, оборудуют велодорожки, отремонтируют 1-й проспект Новогиреева на участке от Федеративного проспекта до Напольного проезда.

Политика Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.

Общество Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»

Политика Соловьев выгнал из эфира польского эксперта Эксперт назвал гостей передачи "отвратительным шовинистами" и позволил себе еще несколько провокационных высказываний Телеведущему Владимиру Соловьеву снова пришлось выгнать из эфира приглашенного эксперта.

Политика Посла Украины вызвали в МИД Венгрии Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.

Политика Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».

Здоровье Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысяч раз больше никотина и в 218 раз больше фенола, пояснили в Минздраве.

Политика Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА "Новости".

Происшествия Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.

Общество Нижегородские отели отказываются принять форум «Свободные люди» Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.

Хоккей Сборная Швеции по керлингу вышла в финал ЧМ в Канаде Мужская сборная команда Швеции по керлингу вышла в финал чемпионата мира, проходящем в Летбридже (Канада), обыграв команду Японии.

Авто Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей Обратившись к экспертам и отзывам владельцев, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых практичных автомобилей стоимостью до 1 млн рублей.

Кино Легендарному режиссеру Фрэнсису Форду Копполе исполняется 80 Легендарный кинорежиссер Френсис Форд Коппола сегодня отмечает день рождения.

Общество Доменная речь: как в России появился массовый интернет По статистике Координационного центра национального домена сети интернет, в феврале нынешнего года на территории России существует больше пяти млн доменов, причем 83% зарегистрировано в России, а 17% — за рубежом.

Происшествия «Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец» Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".

Происшествия В Подмосковье при пожаре в дачном доме погибли два человека Два человека погибли при пожаре в садовом товариществе "Весна" в Раменском районе Московской области, сообщил РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Шоу-бизнес Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.