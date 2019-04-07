Политика
Принц Уильям прошел стажировку в британских спецслужбахРоссийская газета 01:03
Отмечается, что в первую неделю курса принц Уильям познакомился с работой службы внешней разведки МИ-6. Вторую неделю заняла стажировка в МИ-5, где он изучил методы работы по защите национальной безопасности, в частности, борьбы с угрозами терроризма. Заключительная неделя прошла в GCHQ.
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Армия и оружие
В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям
В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном
Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.
Обновлено в 04:13
Политика
Немецкий депутат назвал Германию угрозой для НАТО
Депутат Свободной демократической партии ФРГ Биджан Джир-Сарай назвал Германию угрозой для безопасности НАТО, так как Берлин не выполняет обязательств перед блоком, расходуя недостаточно средств на оборону.
Обновлено в 03:36
Футбол
«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Стали известны составы команд
Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» назвали составы на матч 28-го тура немецкой Бундеслиги.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Штаб Зеленского обнародовал антикоррупционную программу
Штаб кандидата в президента Украины Владимира Зеленского обнародовал программу по борьбе с коррупцией.
Обновлено в 00:44
Общество
Образовательный комплекс построят в Ивановском по просьбам жителей
По программе реновации в Ивановском, помимо социальной инфраструктуры, возведут 20 домов общей площадью 314 тыс. кв. м, оборудуют велодорожки, отремонтируют 1-й проспект Новогиреева на участке от Федеративного проспекта до Напольного проезда.
Обновлено в 03:44
Важное за сутки
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни
В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Общество
Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес
Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Футбол
Сергей Галицкий: «Удивлен, что все стадионы выполнены как холодные бетонные вещи»
Удивлен, что все стадионы выполнены как холодные бетонные вещи.
Обновлено в 04:18
Политика
Соловьев выгнал из эфира польского эксперта
Эксперт назвал гостей передачи "отвратительным шовинистами" и позволил себе еще несколько провокационных высказываний Телеведущему Владимиру Соловьеву снова пришлось выгнать из эфира приглашенного эксперта.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни
По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысяч раз больше никотина и в 218 раз больше фенола, пояснили в Минздраве.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Происшествия
Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео
Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Нижегородские отели отказываются принять форум «Свободные люди»
Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 12:23
Хоккей
Сборная Швеции по керлингу вышла в финал ЧМ в Канаде
Мужская сборная команда Швеции по керлингу вышла в финал чемпионата мира, проходящем в Летбридже (Канада), обыграв команду Японии.
Обновлено в 03:19
Авто
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
Обратившись к экспертам и отзывам владельцев, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых практичных автомобилей стоимостью до 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 02:00
Кино
Легендарному режиссеру Фрэнсису Форду Копполе исполняется 80
Легендарный кинорежиссер Френсис Форд Коппола сегодня отмечает день рождения.
Обновлено в 03:45
Общество
Доменная речь: как в России появился массовый интернет
По статистике Координационного центра национального домена сети интернет, в феврале нынешнего года на территории России существует больше пяти млн доменов, причем 83% зарегистрировано в России, а 17% — за рубежом.
Обновлено 04 апреля в 17:01
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в дачном доме погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в садовом товариществе "Весна" в Раменском районе Московской области, сообщил РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
На Украине Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
В результате Киевский суд признал такие действия незаконными.
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено вчера в 13:10
Политика
Экс-кандидат в президенты Украины призвал голосовать против Порошенко
Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против действующего главы страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:30