Политика

Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбахРИА Новости вчера в 20:57

Принц Уильям завершил трехнедельную стажировку в британских службах безопасности и разведки МИ-6, МИ-5 и Центре правительственной связи (GCHQ), сообщает Кенсингтонский дворец. Согласно сообщению, в первую неделю стажировки принц Уильям ознакомился с работой службы внешней разведки МИ-6.
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Принц Уильям прошел стажировку в спецслужбах Великобритании

РЕН ТВвчера в 19:44

Британский принц прошёл трёхнедельную стажировку в спецслужбах

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Принц Уильям прошел стажировку в MI5 и MI6

РБКвчера в 21:36

Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

РИА Новостивчера в 20:57

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Эхо Москвы04:03

Принц Уильям работал в МИ-6

Газета.Ruвчера в 19:22

Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

ТАССвчера в 19:07
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