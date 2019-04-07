Политика
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбахРИА Новости вчера в 20:57
Принц Уильям завершил трехнедельную стажировку в британских службах безопасности и разведки МИ-6, МИ-5 и Центре правительственной связи (GCHQ), сообщает Кенсингтонский дворец. Согласно сообщению, в первую неделю стажировки принц Уильям ознакомился с работой службы внешней разведки МИ-6.
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В субботу, 6 апреля, стало известно, что Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, посмертно был удостоен звания «Хип-хоп легенда» по версии музыкальной премии «Жара Music Awards 2018».
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В Сети появилось видео массовой драки футбольных фанатов
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Полиция задержала незаконного агитатора в Киеве
Полицейские в Киеве задержали мужчину, проводившего незаконную агитацию на майдане Независимости.
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