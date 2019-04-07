Политика
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбахТАСС вчера в 19:07
Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI5, MI6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства. Об этом в воскресенье сообщило агентство Press Association.
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Общество
ГИБДД ужесточила контроль за автошколами
В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним
В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Единоборства
Дебют Лобова в боях без перчаток: соперники залили ринг кровью
Несколько месяцев назад Лобов заявил, что покидает UFC и подписывает контракт на три поединка в рамках кулачных боев без перчаток.
Обновлено в 02:02
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:10
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром России, подписал постановление, согласно которому, семьям с детьми будет доступна ипотека под льготные 6% годовых, причем на весь срок кредита, а не на определенный временной отрезок, как на текущий момент времени, сообщают «Известия».
Обновлено 05 апреля в 15:19
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Валентина Матвиенко отмечает юбилей
Обновлено вчера в 23:07
Хоккей
Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ
Обновлено вчера в 16:50
Космос
Составлены требования безопасности при появлении «дырок» в кораблях «Союз»
Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" составили требования по недопущению аварийной ситуации в случае получения космическими кораблями "Союз" пробоин от микрометеоритов и космического мусора.
Обновлено в 01:08
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минировании
Обновлено вчера в 11:14
Музыка
Лазарев назвал имя своего главного соперника на Евровидении-2019
Напомним, что в 2016 году с треком «You’re the Only One» Лазарев взял «бронзу» на Евровидении. В этом году певец едет с песней «Scream».
Обновлено вчера в 15:21
Гаджеты
Обновленные Focals смогут преобразовывать голос в текстовые заметки
Пользователи смогут пропускать песни, просматривать название трека и регулировать громкость подключенного к нему устройства с помощью кольца для управления очков, называемого Loop.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов
Двое китайских студентов обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали поддельные iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено вчера в 10:08
Энергетика
Правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливо
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что было подписано соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на рынке топлива.
Обновлено 05 апреля в 05:51
Армия и оружие
Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе
Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
В Канаде разыграли джекпот лотереи, превысивший 40 млн долларов
В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи Lotto Max, достигший суммы в 41 млн долларов США.
Обновлено вчера в 11:04
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено 05 апреля в 11:25
Происшествия
В Подмосковье загорелся гостиничный комплекс
Обновлено в 00:59
Общество
Кронштадт начал подготовку к Военно-морскому параду
В Петербурге начали подготовку к Главному военно-морскому параду. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58