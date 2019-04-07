Политика
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбахТАСС вчера в 19:07
Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI5, MI6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства. Об этом в воскресенье сообщило агентство Press Association.
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Экономика
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Первый квартал для рубля оказался очень удачным: серди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4 процента.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Гаджеты
Эксперты рассказали, как защитить Android-смартфоны от вирусов
Специалисты изучили распространенные признаки зараженного смартфона и объяснили, как защитить устройство от вирусов.
Обновлено вчера в 10:51
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено вчера в 05:51
Музыка
Полина Гагарина нашла «китайского Брэдли Купера»
Обновлено в 00:51
Хоккей
Хоккеист Кучеров впервые в карьере выиграл «Арт Росс Трофи»
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
Обновлено в 02:50
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Политика
Украинского посла вызвали в МИД Венгрии
МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 22:35
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес
Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 03:14
Футбол
Форварду «Атлетико» грозит восьмиматчевая дисквалификация
Футболисту грозит за это четырехматчевая дисквалификация.
Обновлено вчера в 20:58
Наука
Первое воздушное такси испытали в Австрии
В Австрии прошли первые полеты воздушного такси EHang 216. Аэромобиль совершил несколько рейсов с пассажирами вокруг Вены.
Обновлено вчера в 03:38
Политика
Штаб Зеленского обнародовал антикоррупционную программу
Штаб кандидата в президента Украины Владимира Зеленского обнародовал программу по борьбе с коррупцией.
Обновлено в 00:44
Общество
В России ужесточили требования к автошколам
Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено вчера в 18:34
Авто
Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле
Обратившись к экспертам, «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых действенных способов купить новый автомобиль дешевле.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
Обновлено 05 апреля в 16:26
Происшествия
Из квартиры пенсионера в Москве украли более 2 млн рублей
Злоумышленник украл более 2 млн рублей из квартиры пенсионера на юге Москвы.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Штаб «ООС» сообщает о потерях ВСУ на Донбассе
5 апреля на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС».
Обновлено вчера в 02:43
Происшествия
Замминистра здравоохранения Якутии отстранили от должности
Якутский городской суд отстранил от должности заместителя министра здравоохранения республики на время расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в центре Москвы
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Опасное селфи: в Тюмени девочка выпала с десятого этажа
Медики Тюмени спасают жизнь девочки, выпавшей вечером 6 апреля 2019 года из окна с 10 этажа многоэтажки на улице Амурской, 4. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Обновлено в 01:23
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Происшествия
Небольшое судно обрушило мост в Бразилии
Часть моста через реку Моджу в бразильском штате Пара обрушилась в утром субботу, 6 апреля.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Тверь с размахом отметит День рождения Михаила Круга
Напомним, в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года Михаил Круг был убит, сразу после выступления на Дне города.
Обновлено в 02:47
Здоровье
Почему население в России убывает
В России растет смертность населения, за 2018 год она увеличилась в 32 регионах.
Обновлено вчера в 14:01